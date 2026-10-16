Jovanotti e la Ciclovia dei Parchi: la Calabria si racconta al TTG di Rimini

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Al TTG Travel Experience di Rimini, durante il panel Il viaggio è esserci, è stato presentato lo speciale dedicato al Jovagiro di Jovanotti lungo la Ciclovia dei Parchi della Calabria, firmato dal regista calabrese Giacomo Triglia. Il pubblico ha seguito Lorenzo Cherubini in un itinerario in cui pedalare diventa un modo per fermarsi, osservare e vivere davvero il territorio. 545 chilometri in sella, tra parchi, borghi e paesaggi, raccontati a ritmo lento.

Un viaggio che lascia il segno

Un'esperienza che ha emozionato anche il regista: "Dopo il lavoro con Jovanotti mi sono comprato una bicicletta, tanta è stata l'emozione", ha raccontato Triglia. Lo speciale è stato il cuore del panel Calabria, il viaggio è esserci, dedicato alle nuove frontiere del turismo in bicicletta. La Ciclovia dei Parchi richiama appassionati e grandi sportivi e ha conquistato anche uno degli artisti più amati d'Italia. L'incontro è stato moderato da Piero Muscari, direttore artistico e coordinatore dello stand della Regione Calabria.

Mazzi: "La Calabria ha compreso dove sta il suo futuro"

La giornata ha visto anche la visita allo stand della Regione Calabria del ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, il quale rivolgendosi all'assessore al Turismo della Regione Calabria ha affermato: "Un assessore che si chiama Calabrese non può che fare bene". Mazzi si è detto orgoglioso della Calabria e ha sottolineato come il carattere dei calabresi sia vicino a quello dei veneti, gente della sua terra. Ha ricordato più volte che i numeri raggiunti dalla Calabria dimostrano che finalmente i calabresi hanno compreso dove sta il loro futuro.

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L'assessore Calabrese: "Gioco di squadra unico"

L'assessore regionale al Turismo, Giovanni Calabrese, ha parlato di "un gioco di squadra unico che ormai si realizza, in linea con la visione del nostro presidente Occhiuto". Roberto Cosentino, dirigente generale del Dipartimento Turismo, Cultura e Identità territoriale, ha ribadito il valore del lavoro svolto: "in Calabria tutto si sta incastrando alla perfezione". Il dirigente ha ricordato anche l'impegno di Trenitalia e del gruppo Ferrovie dello Stato per favorire viaggi più convenienti.

La bicicletta come chiave di scoperta

Il tema della nuova narrazione è stato al centro dell'intervento di Giampaolo Calabrese, direttore di Calabria Film Commission. Secondo Calabrese, l'operazione Jovanotti inaugura linguaggi inediti per la promozione del territorio, anche grazie al lavoro di Triglia, sempre più scelto dagli artisti come regista dei propri contenuti. La bicicletta come chiave di scoperta è stata al centro delle testimonianze di chi la Ciclovia l'ha vissuta. Paolo Bettini, campione olimpico e mondiale di ciclismo, ha indossato la sua prima maglia rosa proprio a Tropea nel 2005. Si è detto "innamorato della Sila e della Calabria intera" e ha promesso di tornare presto per conoscere più a fondo le montagne e i parchi calabresi. L'attrice teatrale Marianella Bargilli, tra le protagoniste del viaggio, ha condiviso la sua esperienza: "Arrivare in bicicletta per vedere la Calabria lentamente è una botta di vita".

Giovani protagonisti e Bandiere Blu

Seconda giornata di grande affluenza, dunque, per lo spazio regionale, con operatori presi d'assalto e interesse crescente attorno allo stand e alla Glass Room. Qui a dare voce alla Calabria sono stati soprattutto i giovani: diversi under 40 hanno raccontato progettualità inedite, dal progetto "Prodotti tipici" declinato in chiave culturale alla rete costruita dai giovani assessori della Riviera dei Cedri, che fanno squadra per promuovere insieme il proprio territorio. Tra gli ospiti della giornata Claudio Mazza, presidente della FEE Italia, la fondazione che assegna le Bandiere Blu. Mazza ha ricordato che la Calabria è seconda assoluta in Italia, a pari merito con la Puglia, con 27 Bandiere Blu, quattro delle quali conquistate quest'anno, e ha sottolineato come la Regione abbia lavorato benissimo.

Comunicazione digitale e radio

Sul fronte della comunicazione digitale, Fabio Tarantino ha presentato le potenzialità del portale Calabria Straordinaria: i visitatori sono passati da 300 mila a 4 milioni. "Vince la nuova capacità di narrare, di metterci la faccia", ha sottolineato Tarantino. Il racconto della Calabria passa anche dalla radio. Tanti ospiti a Radio2 Music Room, il programma di Rai Radio2 condotto da Manila Nazzaro e Julian Borghesan. L'iniziativa rientra nella convenzione tra Regione Calabria, Calabria Film Commission e Rai Com per la valorizzazione e la promozione del territorio. Il TTG si chiude oggi con Diamo voce alla Calabria con il giornalista Sandro Donato Grosso che per tre giorni ha raccontato la Calabria tra testimonianze e racconti.