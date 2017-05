Calcio. Juniores Regionale - Fase Nazionale: Il ritorno dei Quarti di Finale - spareggi eccellenza

Juniores Regionale – Fase Nazionale: Il ritorno dei Quarti di Finale - spareggi eccellenza: Le partite di ritorno del 1^ turno. Sabato 27 maggio alle 15.30

ROMA, 26 MAGGIO – La Fase Nazionale che coinvolge le Juniores Regionali si appresta ad eleggere le quattro squadre che si contenderanno il titolo con le partite di ritorno dei Quarti di Finale in programma domani sabato 27 maggio alle ore 15.30. In caso di parità di punteggio al termine dei 180’ (andata e ritorno) saranno i calci di rigore a decretare la squadra vincente. Le partite di andata e ritorno delle semifinali si giocheranno rispettivamente il 31 maggio e 7 giugno.

Designazioni arbitrali

Q1: Mori S. Stefano-Fenegrò (and. 1-3; Arbitro Ettore Longo di Cuneo) – Campo Comunale di Mori (TN - erba artificiale)

Q2: Giorgione-Grassina (and. 2-1; William Villa di Rimini) – Stadio Comunale di Castelfranco Veneto (TV)

Q3: Renato Curi Angolana-Tor Di Quinto (and. 1-2; Marco Baronti di Pistoia) – Campo “Zanni/De Agostino” di Pescara (erba artificiale)

Q4: Rinascita Sangiovannese-Isola Capo Rizzuto (and. 1-2; Daniele Labianca di Foggia) – Campo “Zanni/De Agostino” di Pescara (erba artificiale). Riposa: Sesto Campano

Calendario

31 maggio semifinali andata

07 giugno semifinali ritorno

17 giugno finale

SPAREGGI ECCELLENZA: Le partite di ritorno del 1^ turno

Domenica 28 maggio alle 16.00



Con le partite di ritorno del primo turno degli spareggi tra le seconde classificate dei campioni d’Eccellenza Regionali, in programma domenica 28 maggio alle 16.00, arrivano i primi verdetti. Gli unici posticipi di orario riguardano Angelana-Francavilla e Fabriano Cerreto-Roselle che prenderanno il via alle ore 16.30. Le gare del 2^ turno si giocheranno il 4 e 11 giugno.

Le designazioni arbitrali

A) Romanese-Juventus Domo (and. 3-1; Arbitro Gianluca Grasso di Ariano Irpino) Campo n.1 – Romano di Lombardia (BG)

B) Pavia-Vado (2-1; Davide Faraon di Conegliano) “Fortunati” – Pavia (PV)

C) Clodiense-Tortona (2-0; Andrea Beretta di Monza) “A e D Ballarin” - Chioggia (VE)

D) Torviscosa-Union San Giorgio Sedico (1-0; Giorgio Bozzetto di Bergamo) Campo Via Fornelli di Sotto - Torviscosa (UD)

E) Bozner-Casateserogoredo (1-3; Dario Di Francesco di Ostia Lido) “Talvera B” – Bolzano

F) Angelana-Francavilla (0-2; Senthuran Lingamoorthy di Genova) “Migaghelli” – S. Maria Degli Angeli (PG)

G) Fabriano Cerreto-Roselle (0-0; Marco Russo di Torre Annunziata) Comunale di Cerreto d’Esi (AN)

H) Aprilia-Zenith Audax (2-0; Andrea Calzavara di Varese) Ricci Quinto “A” - Aprilia (LT)

I) Sasso Marconi-Folgore Rubiera (0-0; Domenico Castellone di Napoli) “Carbonchi” di Sasso Marconi (BO)

L) Valle Del Tevere-Budoni (2-2; Carlo Rinaldi di Bassano del Grappa) Comunale di Forano (RI) erba artificiale

M) Folgore Selinunte-Cittanovese (2-1; Mattia Ubaldi di Roma 1) “Paolo Marino” – Castelvetrano (TP)

N) Team Altamura-Acireale (2-1; Alessio Angiolari di Ostia Lido) “Tonino D’Angelo” di Altamura (BA)

O) Lagonegro-San Giorgio (0-0; Francesco D’Eusanio di Faenza) “Fittipaldi” di Francavilla in Sinni (PZ)

P) Audax Cervinara-Vastogirardi (2-1; Augusto Quattrociocchi di Latina) “A Canada” di Cervinara (AV)