Juve, Dybala: "Siamo vicini al rinnovo". La mancata stretta di mano ad Allegri "un errore"

TORINO, 15 FEBBRAIO - Paulo Dybala tranquillizza i tifosi della Juventus e annuncia il prolungamento del contratto che lo legherà ai bianconeri fino al 20121: "Il rinnovo? È molto vicino, manca pochissimo", ha assicurato l’argentino ai microfoni di Sky Sport.

La ‘Joya’ passerà così da un ingaggio di 3 milioni a circa 5,5 a stagione, per poi salire negli anni fino a 7,5 avvicinandosi alle cifre percepite dal connazionale Higuain. Il mio procuratore è in arrivo in Italia per definire gli ultimi dettagli con l'ad Marotta. Penso che tra poco ci saremo. Da parte nostra c'è la massima disponibilità".

Durante l'intervista l’attaccante bianconero parla anche della sua ex squadra, il Palermo, prossima avversaria della Juventus, prima della trasferta di Oporto: "dovremo però prima pensare la partita contro il Palermo senza lasciarci distrarre dalla gara col Porto". Dybala poi sceglie alcuni momenti tra i tanti vissuti in maglia rosanero: "Il più brutto è stato quello della retrocessione nel mio primo anno, ma dopo quella stagione è arrivato il più bello, siamo risaliti in serie A ed è stata la cosa più bella vissuta a Palermo per la festa che abbiamo fatto con i compagni e con i tifosi.

Una battuta anche sulla mancata stretta di mano con Allegri dopo la sostituzione contro il Sassuolo: "Fu un errore che non si ripeterà più".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine teamtalk.com)