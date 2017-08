Juve, ecco Howedes: visite in corso al JMedical

TORINO, 30 AGOSTO - Benedikt Howedes è sbarcato in Italia questa notte e nella mattinata ha raggiunto il JMedical di Torino, per sottoporsi alla visite mediche necessarie a completare il suo passaggio alla Juventus dallo Schalke 04.

Difensore versatile e duttile (può ricoprire tutti i ruoli, sia in una difesa a tre che in una a quattro), Howedes arriva in prestito oneroso a 3,5 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 13 milioni. Contratto quadriennale per il tedesco, già campione del mondo con la Germania nel 2014 e ormai ex capitano dello Schalke. Ventinove anni, buona tecnica di base e grande prestanza fisica, Benedict Howedes rappresenta senza alcun dubbio un rinforzo d’esperienza per la nuova Juventus di Max Allegri.

Claudio Canzone

Fonte foto: quotidiano.net