Juve. Marchisio 25 anni: per i tifosi, "il peggior Venerdì 17 di sempre" (Video)

TORINO, 17 AGOSTO - Dopo 25 anni è finita questa bellissima storia d’amore fra “Il Principino” e la Vecchia Signora. Risoluzione consensuale del contratto per lui che entrò nella Juve all’età di 7 anni e che oggi a 32 anni cerca una nuova esperienza, una nuova casa, una nuova sfida. Con un totale di 389 presenze è diventato il 18esimo giocatore bianconero con più presenze in assoluto, dopo aver vinto sette scudetti, quattro Coppe Italia e tre Supercoppe italiane.

Dopo l’addio di Del Piero nel 2013 e di Buffon dello scorso 19 Maggio se ne va un'altra bandiera del calcio moderno. Un legame profondo lo legava a quella che è stata da sempre la sua maglia, con l’unica eccezione per la stagione 2007/2008 in cui insieme a Sebastian Giovinco andò in prestito per un anno all’Empoli. La Juventus è stata la sua prima casa, il suo primo amore ed è proprio per questo amore così grande che ha deciso di rescindere il suo contratto, salutando i tifosi con un post su Instagram per un motivo ben chiaro: “Il bene della squadra viene prima di tutto”.

Tante le dimostrazioni d’affetto da parte di tutto il mondo calcistico e non, ma soprattutto dai suoi tifosi che lo hanno sempre sostenuto nonostante gli ultimi anni passati fra infortuni e panchina ma sempre al centro del progetto Juventino. Prima con Conte, poi con Allegri è stato sempre uno dei centrocampisti più utilizzati dai due allenatori, anche in nazionale è sempre stato un punto fermo, un perno al quale qualsiasi allenatore incontrasse si è aggrappato.

Per lui si pensa ad una destinazione lontana dall’Italia, nell’MSL, più precisamente in Canada al Montreal Impact, più lontane le piste che lo portano in Cina o in Medio Oriente. A prescindere dalla destinazione di Marchisio per tantissimi tifosi della Juve oggi è il peggior Venerdì 17 di sempre.

Emanuele Corsi