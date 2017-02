Juventus al club doc Borgia superstar

BORGIA 09 FEBBRAIO - Juventus club doc Borgia superstar. Un evento eccezionale, la venuta della Juve per la sfida con il Crotone allo Scida, che ha registrato, oltre che alla vittoria, un partecipazione straordinaria del tifo bianconero in Calabria.

Tra questi, protagonista il Juventus club doc ‘R. Bettega’ di Borgia, che, guidato da un effervescente presidente Giuseppe Zaccone, ha accompagnato la Juve in tutti i suoi momenti calabresi. Dall’aeroporto al San Giorgio, al meeting regionale dei Juve 33 club doc calabresi, allo stadio crotonese e dopo la vittoria, al ritorno a Lamezia prima di prendere il volo e tornare a Torino.Oltre 100 soci del Juve club di Borgia, che rappresentati da Giuseppe Zaccone e Gregorio De Raffaele, si sono intrattenuti per ore con i giocatori della Juventus, con il direttore sportivo Marotta, con Mariella Scirea, e con Roberto Raffaele, manager nazionale del coordinamento Juventus. Juventus club doc Borgia sugli scudi, dunque, per un realtà associativa che fondata nel 1980 si è imposta strada facendo all’attenzione generale, crescendo costantemente di numero, fino ai 100 soci di oggi, e diventando punto di riferimento calabrese del tifo organizzato bianconero in Calabria.