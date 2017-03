Juventus, lesione distrattiva per Stefano Sturaro: il centrocampista salterà l\'Udinese

TORINO, 2 MARZO - Brutte notizie per Massimiliano Allegri, che dovrà fare a meno di Sturaro nella trasferta di Udine e probabilmente anche nella sfida successiva contro il Milan. Il centrocampista bianconero è stato sottoposto a controlli medici che hanno evidenziato una lesione distrattiva alla muscolatura dell'emiaddome di destra.

L’ex Genoa aveva già saltato la gara di Coppa Italia con il Napoli e dovrà star fermo circa dieci giorni: "Il giocatore verrà seguito giornalmente e monitorato attraverso esami strumentali la prossima settimana", si legge nel comunicato pubblicato sul sito ufficiale bianconero.

In vista della sfida alla Dacia Arena, Allegri recupera Marchisio che potrebbe far rifiatare uno tra Khedira e Pjanic. Il tecnico livornese potrebbe variare diversi uomini in vista delle prossime due sfide con Milan e Porto. Dani Alves e Rugani potrebbero così tornare dal 1’ al posto di Lichtsteiner e Barzagli.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine ilbianconero.com)