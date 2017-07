Juventus, parla l\'agente di Bonucci: possibile trasferimento per il difensore italiano

TORINO, 13 LUGLIO - L’agente del calciatore juventino Leonardo Bonucci starebbe lavorando per la partenza del suo assistito. E’ quanto trapela dalle ultime notizie relative al futuro del difensore della nazionale, che potrebbe dunque approdare in una delle big della Premier e lasciare l’Italia.

Il «ci sto lavorando», pronunciato nella notte alla rete Sport Italia, preoccupa ora l’ambiente bianconero, che rischia di perdere uno dei migliori difensori in circolazione. Vi sarebbe dunque la volontà dello stesso calciatore, rispetto ad un possibile trasferimento sul quale aleggiano le sirene inglesi. Anche Milan e Inter avrebbero fatto più di un pensiero. La Juventus valuta il calciatore tra i 45 e i 50 milioni di euro.

Oggi pomeriggio, Leonardo Bonucci sarà comunque a Vinovo, per l’inizio della nuova stagione e per la preparazione estiva in vista del campionato e degli impegni europei. Il giocatore avrebbe inoltre twittato in riferimento all’inizio della nuova stagione. Difficile a questo punto capire se sia in vista una partenza o se resti una delle tanti voci, tipiche del calciomercato estivo.

foto da: oddschecker.com

Cosimo Cataleta