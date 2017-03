Juventus, Pjaca operato a Villa Stuart: intervento riuscito, out sei mesi

ROMA, 31 MARZO - Marko Pjaca si è sottoposto all'intervento chirurgico al ginocchio destro dopo la rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno. L'operazione, eseguita dal professor Mariani a Villa Stuart, è perfettamente riuscita e come fa sapere il club bianconero attraverso una nota i tempi di recupero sono di circa sei mesi.

Il talento croato della Juventus si era gravemente infortunato con la sua nazionale nell'amichevole disputata martedì contro l'Estonia. I primi timori sono stati confermati dalla diagnosi, che confermava la lesione del legamento che costringerà Pjaca a un lungo stop.

"In data odierna - si legge sul sito ufficiale della Juventus - il giocatore Marko Pjaca è stato sottoposto ad intervento chirurgico al ginocchio destro per rottura del legamento crociato anteriore e del menisco esterno. L'intervento, effettuato dal Prof. Mariani, assistito dal Dottor Claudio Rigo, Responsabile Sanitario della Juventus, è perfettamente riuscito ed il giocatore inizierà da subito le cure riabilitative. La prognosi attuale per la ripresa dell'attività è di circa 6 mesi".

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine blackwhitereadallover.com)