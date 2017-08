Juventus, ultimo assalto a Keita. Sull\'attaccante della Lazio anche Inter e Monaco

TORINO, 29 AGOSTO - Ormai è chiaro: Keita Balde vuole solo la Juventus ma Claudio Lotito non è disposto a fare sconti a nessuno. Il presidente della Lazio vuole 30 milioni per l’attaccante senegalese mentre i bianconeri offrono solo 15 milioni per un giocatore il cui contratto scadrà a giugno 2018 e che quindi, potrebbe accordarsi con i bianconeri già a gennaio. Lotito però non arretra di un centimetro e piuttosto che cedere a questa cifra si prende il rischio di perdere il giocatore a parametro zero.

Sul giocatore è forte l’interesse del Monaco, che dopo aver ceduto Mbappé al Psg, non si accontenta dell’arrivo di Jovetic ed è alla ricerca di un altro attaccante. Lotito ha già incontrato Jorge Mendes, l’agente portoghese che cura anche gli interessi della società monegasca con tanto di mandato. Il club del Principato ha offerto 19 milioni cash per il senegalese, cifra ritenuta bassa dalla Lazio.

Sullo sfondo rimangono sempre le due milanesi: l’Inter, dopo aver fallito l’assalto a Schick, prova a regalare l’ultimo colpo in attacco a Spalletti mentre il Milan prova a inserire nella trattativa solo contropartite tecniche. Keita vestirebbe la maglia rossonera in cambio di Paletta (che sembra vicino alla Lazio a prescindere dalla trattativa Keita) e Niang, che Inzaghi gradirebbe come sostituto del senegalese ma che sembra più tentato dall’offerta del Torino.

A due giorni dalla chiusura del mercato si fa quindi sempre più intricata la vicenda intorno al numero 14 biancoceleste, la cui volontà non si è smossa per tutta l’estate: vuole andare alla Juventus subito o nella prossima stagione, anche a costo di restare fermo un anno.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine infooggi.it)