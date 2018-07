Kabul, attacco kamikaze a convoglio intelligence

Kabul, 26 luglio - Ennesimo attacco terroristico, nelle prime ore della mattina, a Kabul ai danni di un convoglio dell'intelligence afghana. Un'auto bomba è stata fatta esplodere contro il convoglio provocando la morte di numerosi dipendenti dei servizi segreti asiatici e il ferimento di altrettanti.

L'episodio è stato reso noto dal capo della polizia di Kabul, Daud Amin. L'attacco terroristico è stato rivendicato dal portavoce dei talebani Zabihullah Mujahid che, come aveva già espresso dopo i precedenti, sottolinea l'avanzare del gruppo fondamentalista alla conquista di tutto il Paese.

In più, aveva lanciato un monito a tutti i civili, di tenersi lontano da possibili obiettivi come i centri governativi e le ambasciate straniere, puntando il mirino, non solo verso le forze militari interne fedeli a Kabul ma aprendo una vera e propria battaglia politica verso gli americani e gli alleati.

Laura Fantini

fonte immagine prpchannel.com