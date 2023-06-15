Как купить криптовалюту с помощью карты: популярные способы

В настоящее время купить крипту не составит труда даже для тех, кто только начинает изучать мир цифровых валют. Но перед этим рекомендуется все же изучить ситуацию на рынке и ознакомиться с прогнозами на интересующие вас криптоактивы. Как и другие варианты инвестирования, криптовалюта предусматривает риски. Поэтому заранее взвесьте для себя все «за» и «против», учитывая вашу финансовую безопасность.

Как купить Биткоин в Украине: криптовалютные биржи

Большинство криптоплатформ предполагают предварительную регистрацию на сайте и прохождение процедуры верификации. Только после этого можно пополнять баланс, используя гривны, и совершать покупку криптовалюты в Украине. После всех операций вы можете выводить активы на внешний кошелек или использовать их в трейдинге. Если вы выбрали второй вариант, то потребуется перейти в торговый терминал. Там вы сможете создавать лимитные и рыночные торговые ордера.

Существует еще способ для приобретения цифровых монет. Например, криптобиржа WhiteBIT предлагает услугу быстрого обмена по рынку без создания ордера. Это подходящий вариант для новичков или тогда, когда важна скорость, а не выгода. Площадки отличаются в зависимости от установленных минимальных лимитов на ввод, вывод и транзакцию. Учитывайте эти моменты до начала работы.

Как купить крипту в Украине: P2P-обмен

P2P-платформы построены на прямой торговле между пользователями без подключения к процессу посредника. Если говорить о традиционной криптобирже, то сервис организовывает транзакцию от имени клиента, а от рыночной стоимости зависит окончательная цена криптоактива на момент проведения операции. При этом через P2P-площадки вы можете купить Биткоин за гривны на условиях, подходящих для вас и продавца.

Но есть и некоторые риски, поскольку отсутствует третья контролирующая сторона. Крупные платформы защищают своих пользователей за счет эскроу-счета, системы обратной связи и рейтинга. Выбирая, где можно купить криптовалюту, лучше всего отдавать предпочтение P2P, прикрепленной к бирже. Это существенно снижает риск столкнуться с мошенниками.

Где купить Биткоин быстро: обменники

Обменные сервисы – это сайты, на которые вы можете отправить фиат в электронном виде, а взамен получить криптовалюты. При выборе ресурса обращайте внимание, с картами каких банков они работают. В основном поддерживаются Monobank и ПриватБанк. Купить криптовалюту за гривны можно по схеме, похожей на приобретение иностранной валюты с гривневой карты.

Этот способ популярен, если нужно быстро или разово приобрести крипту. Если вы хотите работать с цифровыми активами на регулярной основе, то лучше рассмотреть альтернативные решения.