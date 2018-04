Kamikaze a Kabul: ISIS rivendica attentato

KABUL,22 APRILE- Sale a almeno 48 vittime e 112 feriti il bilancio dell’attentato di Kabul. Un kamikaze si è fatto esplodere in una scuola che ospitava un centro elettorale.



L’ISIS ha rivendicato l’attentato mentre i talebani hanno negato un coinvolgimento nel tragico episodio avvenuto nella capitale dell’Afghanistan.

Arriva prontamente la condanna da parte del presidente afghano Ashraf Ghani .



Il capo di Stato ha espresso le proprie condoglianze ai parenti delle vittime e ordinato di dar loro assistenza.

Prosegue quindi un clima di terrore a Kabul, con un attentato che lascia aperto uno scenario sempre più buio in cui si presuppone che ce ne saranno altri ancora. Il motivo è quello di minare la credibilità del governo e del suo presidente Ghani, per gettare ombre sulla sua proposta ai talebani riguardante la possibilità di intavolare trattative e colloqui volti al mantenimento della pace nel territorio.



Intanto i talebani continuano a muoversi per dettare i dettami coranici a Kabul e dintorni e l’ISIS risponde senza esclusione di colpi e con una dialettica “al sangue”, in un Paese che non vede più sorgere il sorgere ma solo tramontarlo.