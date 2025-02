Karsa, un racconto Siciliano. Il docufilm con Marino Bartoletti e Giuseppe Lo Piccolo girato a San Mauro Castelverde.

“Ci sono storie che sembrano favole e favole che sembrano storie”. Lo dice Marino Bartoletti nel trailer del docufilm Karsa, diretto da Vladimir Di Prima, che lo vede protagonista.

Sono felice di questa esperienza – afferma Marino Bartoletti – non tanto dal punto di vista cinematografico ma per quello che mi ha dato. La venuta in Sicilia, sulle Madonie in particolare, mi ha rigenerato dal punto di vista spirituale.

Il film trae ispirazione da una delle novelle del volume Karsa – racconti di vita siciliana (1969) di Mauro Turrisi Grifeo, giornalista del quotidiano L'Ora di Palermo. Attraverso una regia attenta e poetica, Vladimir Di Prima riesce a far emergere l’anima di San Mauro Castelverde, luogo di storie dimenticate e di paesaggi straordinari.

Karsa è la storia di uno sceneggiatore interpretato da Giuseppe Lo Piccolo che, dopo una vita segnata da delusioni, fallimenti e tragedie personali, trova la sua redenzione grazie alla riscoperta di un piccolo borgo siciliano, San Mauro Castelverde. Qui, forte del casuale incontro con Marino Bartoletti e ispirato dalle opere di Mauro Turrisi Grifeo - un giornalista d'inchiesta che ha scritto importanti libri sul fenomeno mafioso delle Madonie - troverà finalmente la forza per superare i suoi demoni interiori e recuperare la sua vita. Questa storia, tra redenzione e arte, è una testimonianza di speranza per chiunque cerchi la propria strada, anche nei luoghi più remoti.

Tra gli interpreti, oltre a Marino Bartoletti e Giuseppe Lo Piccolo, spiccano i nomi di Giacomo Bottoni, Ermanno De Biagi, Loredana Marino, Laura Giordani e Monica Scapparone, insieme a numerosi abitanti del borgo che hanno preso parte alle riprese.

Il docufilm, le cui musiche inedite sono del compositore Mattia Cavallaro, nato nell'ambito del progetto PNRR "San Mauro Castelverde: dal mandamento al cambiamento", offre una narrazione intensa di rinascita e di riscoperta della Sicilia più autentica, mettendo in risalto le bellezze paesaggistiche e culturali del territorio madonita.

Il progetto fa parte di un'azione più ampia finanziata dal PNRR "Attrattività Borghi Linea B" ed è stato reso possibile grazie alla visione e all’impegno di Fabrizio Ferreri e del sindaco Giuseppe Minutilla.

L’appuntamento: sabato 1 marzo 2025 al Cinema De Seta, alle ore 18:30. Una occasione per incontrare il regista Vladimir Di Prima e gli attori Giuseppe Lo Piccolo e Marino Bartoletti.

KARSA – UN RACCONTO SICILIANO

Scritto e diretto - Vladimir Di Prima

Montaggio – Alfio vecchio e Vladimir Di prima

Direttore di fotografia – Vin Faro

Musica – Mattia Cavallaro

Sound Designer – Daniele Zimbone

Produttore esecutivo – Mario Cavallaro