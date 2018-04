Kate Middleton in clinica per la nascita del terzo royal baby

LONDRA, 23 APRILE- La duchessa di Cambridge, Kate Middleton, moglie del principe William, è stata portata stamattina al St Mary's Hospital di Londra, ed è "nella fase iniziale del travaglio" per la nascita del terzo figlio.

A rivelarlo, tramite un post su twitter, è il Kensingtone Palace, il quale fa sapere anche che la duchessa è arrivata in clinica in automobile ed è stata ricoverata come previsto nella Lindo Wing dell'ospedale (che si trova nella zona di Paddington), l'ala privata riservata ai pazienti a pagamento. Nella stessa clinica sono nati i primi due figli della coppia reale: il principino George, il 22 luglio 2013, e la piccola Charlotte, il 2 maggio 2015.



Secondo fonti di palazzo, le condizioni della duchessa - malgrado le nausee mattutine che l'hanno afflitta anche durante questa gravidanza - sono buone. Kate era rimasta a riposo per circa un mese in previsione del parto: l'ultimo impegno pubblico è stato un evento benefico a Londra il 22 marzo scorso.



Il nuovo Royal baby sarà quinto nella linea ereditaria al trono britannico, preceduto dai fratelli George e Charlotte, dal papà e dal nonno, il principe Carlo. Suo zio Harry, secondogenito di Carlo e Diana dopo William, si piazzerà al sesto posto nell'elenco per la successione alla regina Elisabetta, a meno di un mese dalle nozze con l'attrice statunitense Meghan Markle, fissate per il 19 maggio.

Il lieto evento arriva due giorni dopo i festeggiamenti per il 92esimo compleanno di Sua Maestà: 500 ospiti e un super concerto alla Royal Albert Hall. Sul palco, tra gli altri, artisti del calibro di Sting, Kylie Minogue, e Craig David.



L'annuncio della nascita verrà dato al mondo solo dopo che la Regina Elisabetta e la famiglia reale sarà messa al corrente, dopodiché arriverà la mail ufficiale destinata ai media. Non è stato ancora reso noto il sesso del nascituro, ma intanto i bookmaker si sono già lanciati nel toto-nome: tra i più gettonati se si dovesse trattare di un bimbo Arthur, Albert o Frederick, nel caso in cui fosse femmina invece i più quotati sembrano essere Mary, Alice, Victoria e Alexandra.

