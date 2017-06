Kento & the Voodoo Brothers, H.I.P. H.O.P. è il nuovo estratto da Da Sud

ROMA 09 GIUGNO - Secondo estratto dall'ultimo cd Da Sud, che già dal titolo manifesta subito il carattere dell'autore e del genere musicale di riferimento. H.I.P. H.O.P. è l'acronimo di Ho Idee Potenti, Ho Obiettivi Precisi, un manifesto che rimanda alla peculiarità dei rapper di giocare con le parole tra significato e significante. Come sostiene Kento, al secolo Francesco Carlo, rapper reggino da decenni in prima linea tra rime, attività culturali, politiche e antimafia, "il punto è, come sempre, capire che la parola è un'arma e che la dobbiamo utilizzare con forza e precisione".

Il video ambientato in un presente alternativo parla di una piccola grande rivoluzione, raccontata in soggettiva e condivisa dai protagonisti che rappresentano il popolo. Attraverso un passaggio dal basso, la ribellione arriva fino al vertice del potere raffigurato da un leader assolutista. Tra le rime di Kento e il blues dei Voodoo Brothers, il racconto termina con la metaforica vittoria della cultura e della musica contro la dittatura e contro il potere imposto dall'alto.Nelle immagini firmate da Matteo Tiberia si trovano numerosi riferimenti ai classici della fantascienza distopica come Blade Runner, 1984 o Solaris nonché a esempi più recenti come la serie inglese Black Mirror dedicata alle nuove tecnologie, alla loro assuefazione e ai loro effetti collaterali. E per concludere un classico della cultura Hip-Hop come il celebre videoclip By The Time I Get To Arizona dei Public Enemy del 1991.Proseguono poi le date di presentazione di Da Sud con tappa il 9 luglio al prestigioso festival Umbria Jazz di Perugia, dove assieme a DJ Fuzzten sarà il primo rapper italiano a calcare quello storico palco. Anche il suo primo libro Resistenza Rap, pubblicato lo scorso novembre per Round Robin, è in ristampa e dopo l'estate sarà tradotto e distribuito anche negli Stati Uniti.