Kenya, aggrediti due italiani: morta la donna e grave l\'uomo

NAIROBI, 24 LUGLIO - Una coppia di pensionati italiani di Cremona sono stati rapinati nella loro villa a Kikambala, in Kenya. La donna è stata assassinata nel bagno, mentre l'uomo è in gravi condizioni.

A diffondere la notizia è stato Africa ExPress, e ha riportato che la vittima si chiamava Maria Laura S., di settantuno anni, e l'uomo si chiama Luigi S., di settantadue anni.

Luigi è stato aggredito intorno alle sei del mattino proprio fuori dalla casa. I rapinatori, armati di bastone e panga, simile ad un machete, lo hanno colpito ferendolo gravemente e lo hanno trascinato nell'abitazione, dove hanno ucciso la moglie.

Lo stato della coppia è stato scoperto solamente qualche ora dopo da un amico che avrebbe dovuto pranzare con loro. Luigi si trova attualmente al Mombasa Hospital e non sarebbe in pericolo di vita. Gli aggressori non sono ancora stati identificati.

Chiara Fossati

immagine da corriere.it