Kilian Jornet Burgada due volte su Everest, ma manca il record.

AOSTA, 28 MAGGIO- Manca il nuovo record di velocità lo spagnolo Kilian Jornet Burgada, scialpinista e fondista di corsa in montagna, specializzato nell’ulutratrail, (gare di Trail Running il cui percorso superi i 42 km e/o i 4000 metri di dislivello positivo/negativo) scalando due volte l’Everest questa settimana e cercando di battere il record già detenuto dall’austriaco Christian Stangl: 16 ore e 42 minuti nel 2006.



Il ventinovenne catalano già conosciuto per numerose imprese come la scalata del Monete Bianco, del Cervino, del McKinley, del Aconcagua e, infine, dello scorso il 21 Maggio, dove partito dal monastero di Rongbuk a circa 5.100 metri è riuscito ad arrivare in vetta a 8.848 metri di quota senza ossigeno in soli 26 ore (un alpinista esperto impiega 4-5 giorni), ha cercato ieri, di battere la scalata del versante nord dell’Everest in velocità, mancando il record per una manciata di minuti.



Jornet Burgada dal 2012 è impegnato in numerosi progetti per migliorare i record di velocità sulle montagne più alte della Terra



Daniele Sorrentino

Immagine www.repubblica.it