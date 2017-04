Killer di Budrio, si seguono gli indizi: rubato kit pronto soccorso da un garage della zona

FERRARA, 26 APRILE - Continua la caccia all’uomo delle forze dell’ordine, che inseguono ormai da giorni Norbert Feher, il serbo accusato di tre omicidi dalle Procure di Bologna, Ferrara e Ravenna. In mattinata c’è stato un nuovo controllo da parte dei Carabinieri in un casolare a Consandolo, nel ferrarese, nella cosiddetta 'zona rossa' dove si stanno concentrando maggiormente le ricerche.

Nella giornata di oggi, inoltre, è emerso il furto di un kit di pronto soccorso, con bende, garze e disinfettante. La cassetta era in un garage-ripostiglio vicino ad un casolare ed è sparita nella zona in cui si stanno concentrando le ricerche. A constatarne la mancanza è stato di recente il proprietario dello stabile, che però non ha saputo dire agli investigatori con esattezza a quando risale il furto.



A questo punto gli inquirenti dovranno verificare se parte del contenuto del kit sia il materiale trovato l’8 aprile nel Fiorino abbandonato dal killer a Molinella. Nel furgoncino erano state recuperate garze e cerotti, utilizzate presumibilmente per medicare le ferite rimediate il primo aprile nella colluttazione con il barista di Budrio, Davide Fabbri, ucciso a colpi di pistola.

