Kompany, paura al Bayern Monaco: collasso in allenamento e ricovero d'urgenza
Attimi di apprensione al centro sportivo del Bayern Monaco: l'allenatore Vincent Kompany è collassato dopo la seduta della prima squadra, mentre seguiva l'allenamento dell'Under 23. Il tecnico belga, secondo quanto riporta il quotidiano tedesco Bild, è stato soccorso con l'intervento di un elisoccorso e trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso.
Un malessere già nei giorni scorsi
Kompany non era in perfette condizioni: nelle ore precedenti aveva accusato i sintomi di un'infezione virale che lo avevano portato a confrontarsi con lo staff medico del club. I medici gli avevano consigliato di fermarsi e riposare, ma la densità del calendario tra Bundesliga e Champions League lo aveva spinto a restare comunque al lavoro con il gruppo.
La dinamica del collasso
Il malore si è verificato al termine della sessione dedicata alla prima squadra, mentre l'allenatore osservava da bordo campo l'attività della formazione Under 23. È stato in quel momento che Kompany è crollato, rendendo necessario l'intervento immediato dei sanitari e il trasporto in ospedale. Al momento non sono state diffuse informazioni ufficiali sulle sue condizioni, ma la società bavarese dovrebbe fornire aggiornamenti nelle prossime ore.
Le condizioni e i prossimi passi
L'episodio riaccende l'attenzione sui carichi di lavoro e sulla gestione della salute di allenatori e giocatori in un calendario sempre più compresso. Per Kompany, al suo primo anno sulla panchina del Bayern Monaco, si prospetta quantomeno una pausa forzata: lo staff medico del club valuterà nei prossimi giorni l'evolversi della situazione prima di stabilire i tempi di recupero e il ritorno in panchina.
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