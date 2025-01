KTS Finance inaugura una nuova piattaforma per l’educazione finanziaria

KTS Finance ha recentemente presentato academy.ktsfinance.com, una piattaforma digitale dedicata alla formazione finanziaria. L’obiettivo è fornire risorse utili per migliorare la comprensione delle dinamiche economiche, favorendo sia la crescita personale sia quella professionale degli utenti.

La piattaforma mette a disposizione un’ampia gamma di contenuti formativi, erogati in diversi formati per rispondere alle esigenze di apprendimento dei partecipanti. Tra le proposte si trovano videolezioni accessibili in qualsiasi momento, webinar live con esperti di settore, articoli informativi, ebook da consultare offline e quiz interattivi utili per consolidare le conoscenze acquisite.

I partecipanti, al termine dei percorsi formativi, hanno la possibilità di ottenere attestati di partecipazione o certificazioni, pensati per valorizzare le competenze apprese durante i corsi.

L’accesso all’Academy è possibile sia attraverso una piattaforma dedicata, academy.ktsfinance.com, sia tramite l’applicazione principale di KTS Finance, consentendo un utilizzo semplice e flessibile.

L’iniziativa è stata pensata per rispondere alla crescente necessità di educazione finanziaria, con l’obiettivo di migliorare la consapevolezza economica e offrire supporto formativo sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo della finanza sia a chi opera già nel settore. L’Academy si rivolge a un pubblico eterogeneo, tra cui neofiti, clienti KTS Finance e professionisti che desiderano approfondire o aggiornare le proprie competenze.

Con il lancio di questa piattaforma, KTS Finance si inserisce in un contesto in cui la diffusione delle conoscenze finanziarie viene riconosciuta come fondamentale per affrontare le sfide economiche in modo più consapevole.