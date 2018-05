L\'abbraccio e il perdono. Sulla via di Damasco - Rai 2

ROMA – Quante persone lasciano la propria terra in cerca di “fortuna” o di una migliore vita. Si lasciano le proprie case con l’amaro in bocca ma pieni di speranza e si arriva in terre dove spesso quella speranza si perde subito perché ti trovi a fare o sei costretto a fare ciò che non avresti mai voluto.

A Sulla Via di Damasco, il programma di Monsignor Giovanni d’Ercole e Vito Sidoti, questo sabato 19 Maggio, alle ore 7,45, su Rai Due, ci verranno proposte alcune di queste testimonianze ma anche di incontri che cambiano la vita. E’ quello che è accaduto a Mirela, che arriva in Italia con la speranza di una vita migliore, ma il suo destino sarà il racket della prostituzione. La sua liberazione nell’incontro con Silvia, della Comunità Giovanni XXIII, che segnerà l’inizio della sua seconda vita. Seguirà l’intervista a don Luigi Verdi, fondatore della Comunità di Romena, sul valore del perdono, lo strumento per non essere schiavi dei propri tormenti e delle proprie sconfitte. L’altra storia è quella di un ginecologo, il dott. Antonio Oriente, che per una vita ha praticato aborti. Alle porte della sua anima bussano due pazienti che segue da tempo, che lo inviteranno ad un incontro del Rinnovamento dello Spirito Santo. Da qui, la scoperta liberante della tenerezza di Dio e l’inizio del suo impegno in favore della vita nascente. Bische, roulette e casinò dilagavano nella vita di Giovanni, protagonista dell’ultimo servizio. La sua vita è cambiata grazie all’associazione “Giocatori Anonimi,” uomini e donne che condividono l’abbraccio ed il perdono, prima del giudizio.

Di queste storie chi sa quante ce ne sono. Dovremmo prendere l’abitudine di guardaci con occhi nuovi. Ogni tanto mi fermo a riflettere e provo ad immaginare uno di questi viaggi della speranza e sono convinto che, seppur ho visto foto, filmati, documentari, la realtà è sempre più dura. Una parola mi viene da dire e una preghiera da elevare: Sono miei fratelli. Signore aiutali!

Che questa puntata di Sulla Via di Damasco sia per non un forte momento di riflessione.

Don Francesco Cristofaro