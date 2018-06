L\'Algeria dice no ai centri per migranti sul proprio territorio

ALGERI, 28 GIUGNO - Il ministro degli Esteri dell'Algeria, Abdelkader Messahel, fa sapere tramite l'agenzia algerina Aps, che il Paese non intente aprire dei centri di detenzione per i migranti clandestini sul proprio territorio. "Stiamo procedendo con il rimpatrio dei migranti secondo gli accordi che abbiamo con i Paesi vicini", ha affermato il ministro.

Per quanto riguarda la crisi migratoria in Europa, Messahel sostiene che l'Europa abbia tutte le capacità e i mezzi per cavarsela da sola.

Fonte immagine: www.controradio.it



Ilaria Bertocchini