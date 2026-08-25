L’Alta Moda internazionale va in scena sul Lago di Como: le stiliste boliviane Piedades ed Esmeralda Villavicencio Rossell tra le protagoniste della "Varenna Fashion Night"

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Venerdì 28 agosto 2026, alle ore 18:00, l’affascinante giardino botanico di Villa Cipressi a Varenna ospiterà la "Varenna Fashion Night", un raffinato appuntamento estivo che fonde la grande moda e la musica d'autore sulle sponde del Lago di Como. Tra le presenze più attese della serata spiccano le stiliste boliviane Piedades ed Esmeralda Villavicencio Rossell, pronte a sublimare la passerella con l'eccellenza e il fascino esotico della propria terra d'origine. Le designer sveleranno un’inedita collezione di alta moda articolata in nove creazioni dedicate al polmone verde del pianeta: l’Amazzonia. Realizzati in pregiata seta dipinta a mano, gli abiti traducono in veste sartoriale i paesaggi, la flora e la fauna nativi. Il catwalk prenderà vita tra le sfumature cromatiche del tajibo, il maestoso albero latinoamericano celebre per le sue spettacolari fioriture, e ricercati tagli femminili impreziositi da pennellate d'autore che ritraggono giaguari, serpenti e il variopinto piumaggio dei pappagalli. A coronamento della loro proposta, le sorelle Villavicencio Rossell presenteranno inoltre 23 abiti iconici attinti dalle proprie collezioni haute couture. L’iniziativa intende riposizionare l’alta sartoria internazionale al centro del palinsesto estivo varennese, nel solco delle sfilate che da anni impreziosiscono il Lago di Como. Nel corso della serata, la giornalista Francesca Gardenato presenterà in anteprima le nuove collezioni da gran sera e da cerimonia firmate da stilisti internazionali, indossate da celebri modelle del panorama contemporaneo: tra queste Jenny Di Marco, tra i volti più richiesti del momento, e Alessia Tresoldi, affermata come volto di riferimento nel panorama fashion con oltre un milione di follower su Instagram. «La nostra iniziativa è rivolta al progetto di valorizzazione della Villa Cipressi, attualmente in concessione al Gruppo R Collection Hotels della Famiglia Rocchi, quale luogo per la realizzazione di eventi pubblici dall’elevato contenuto culturale.» dichiara il Sindaco Mauro Manzoni «Varenna è divenuta nel tempo una location ideale a livello sia nazionale, sia internazionale per l’organizzazione di sfilate di moda: l’idea è quella di incentivare un turismo non di quantità, ma di qualità incentrato su esperienze di alto livello.»

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