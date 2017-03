Comune Catanzaro: Abramo al Consiglio, "approviamo tariffe Tari"

L’appello del sindaco Abramo ai consiglieri comunali: “si approvino domani le tariffe che prevedono una riduzione della tassa sui rifiuti per il 2017 / un piccolo, ma significativo segnale dell’impatto positivo che la differenziata in soli dieci mesi ha avuto sulle tasche dei contribuenti”

Testo della dichiarazione del sindaco Sergio Abramo:

CATANZARO, 30 MARZO - “Il Consiglio comunale, riunitosi nella giornata odierna, avrebbe dovuto esprimere la propria volontà, tra i punti all’ordine del giorno, anche in merito alla determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l’anno 2017. Purtroppo la votazione della pratica ha registrato il parere favorevole solo di dieci consiglieri per cui è stato impossibile procedere all’approvazione per la sopraggiunta mancanza di numero legale.

Non posso che manifestare il mio personale rammarico per quanto accaduto in considerazione dell’importanza di una delibera che ha risvolti positivi nei confronti dei cittadini. Come emerso dal piano economico finanziario, è prevista, infatti, una riduzione della Tari di circa il tre per cento rispetto allo scorso anno, una cifra che, seppur modesta, rappresenta, al tempo stesso, un segnale positivo di inversione di tendenza ed un primo risultato tangibile dei vantaggi per i contribuenti conseguenti all’introduzione della raccolta differenziata nel Capoluogo avvenuta solo dieci mesi fa.Se riusciremo a confermare anche nel 2017 la soglia del 65 per cento, raggiunta in un arco di tempo che non ha nemmeno ricoperto l’intero anno solare, la riduzione delle tariffe nell’immediato futuro sarà ancora più sensibile fino a raggiungere quota 20 per cento. Alla luce di questa premessa, rivolgo il mio più accorato appello a tutti i consiglieri comunali affinché, con senso di responsabilità e lungimiranza, possano garantire la propria presenza ed esprimere il loro voto favorevole ad una pratica che, come da normativa vigente relativa alle aliquote e tariffe dei tributi locali, dovrà essere necessariamente approvata entro il 31 marzo, termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. In caso contrario, il Comune di Catanzaro dovrà confermare le tariffe della Tari del 2016 con pregiudizio a danno dei cittadini. Se, come spero, sarà dato il via libera alla riduzione delle tariffe si potrà, invece, dare inizio ad un nuovo percorso che porterà solo benefici a tutta la comunità e che nel corso dei prossimi anni, grazie alla collaborazione dei cittadini indispensabile per la crescita in termini percentuali della differenziata, si tradurrà in tagli sempre più cospicui sulle tasse”.