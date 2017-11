L\'aquila: gru si incastrano tra loro, spettacolare intervento dei VVF per liberarle (Foto)

L’AQUILA, 26 NOVEMBRE - Spettacolare intervento oggi dei vigili del fuoco dell’Aquila nel centro storico del capoluogo.

In particolare, poco prima delle 15, nella parte alta di via Sallustio, sopra al teatro San Filippo, due gru da cantiere, a causa del forte vento, si sono intrecciate tra loro tramite le rispettive catene di carico.Tale situazione non consentiva loro di orientarsi a favore di vento, esponendole di conseguenza a marcate sollecitazioni laterali che potevano comprometterne la stabilità, rappresentando quindi un gravissimo pericolo per tutta l’area circostante.Al fine di risolvere il problema, due vigili del fuoco abilitati alle tecniche Saf (Speleo Alpino Fluviale) sono saliti elevandosi fino a 35 metri di altezza calandosi sulla gru sottostante, svincolandola.