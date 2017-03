L'associazione Jonathan in visita alla fabbrica "Elia Prototipi"

SIMERI CRICHI (CZ), 30 MARZO 2017 - L'associazione ONLUS “Jonathan…liberi di volare”, centro di aggregazione per ragazzi speciali, con sede nel quartiere Santo Janni di Catanzaro, sarà ospitata dalla Elia Prototipi, la Factory di autovetture da corsa tutta made in Calabria. Venerdì 31 marzo alle ore 16.30, infatti, i ragazzi dell'associazione, accompagnati dalla presidente Daniela Cannistrà, da volontari e genitori, faranno visita alla sede dei prototipi di casa Elia, ubicata nella zona industriale del comune di Simeri Crichi.

Un pomeriggio di primavera all'insegna della condivisione di un prodotto tutto calabrese nato dalla mente di Leonardo Elia e che oggi prosegue grazie ai figli Tommaso e Sebastiano.

I ragazzi avranno la possibilità di toccare con mano il fascino delle vetture da corsa, conoscerne il ciclo produttivo e i traguardi raggiunti sui tracciati di gara. Al termine della visita la Elia Prototipi offrirà una dolce pausa ed una golosa sorpresa per i giovani visitatori: un fantastico uovo di Pasqua targato “Elia Prototipi”, realizzato appositamente per l'occasione.

“La finalità principale di questa visita – ci spiega Sebastiano Elia - oltre a far conoscere a questo gruppo di super ragazzi una fabbrica di autovetture da corsa, è quella di divulgazione il nome della loro associazione, la “Jonathan…liberi di volare” appunto, in modo tale da riuscire a smuovere il buon cuore di qualcuno per far giungere loro anche un supporto minimo”.

Filippo Coppoletta