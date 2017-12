L\'atmosfera del Natale secondo Il Peccato di Eva & Friends

LECCE 19 DICEMBRE - L’antivigilia di Natale si colorerà di solidarietà con il concerto de “Il Peccato di Eva & Friends – La Musica del Cuore”. La 6^ edizione dell’evento musicale organizzato dal duo vocale salentino composto da Raffaella Roccasecca e Daniela Cataldi, che ogni anno si rinnova per tendere una mano verso chi soffre, si svolgerà sabato 23 dicembre a partire dalle 21.00 nella maestosa cornice del Teatro Paisiello di Lecce. Il tandem canoro si esibirà sul palco per interpretare i grandi classici di Natale e i brani che hanno fatto la storia della musica italiana ed internazionale. La magica serata che verrà condotta da Roberto Miceli e Max Latino, si impreziosirà delle partecipazioni di una sequela di ospiti d’eccezione.

il live si aprirà con la voce potente di Riccardo Capoccia che farà da battistrada a Enzo Petrachi, Cesare Dell'Anna, Raffaele Pastore ,Mistura Louca, Skarlat ,The Fillers e Jean Micheal Byron ex cantante del gruppo rock Toto che si esibirà insieme al noto chitarrista Ivan Margari. Lo spettacolo musicale sarà intervallato dalla comicità dissacrante degli Scemifreddi by Colorado, che regaleranno momenti esilaranti al pubblico dello storico teatro leccese. Il Peccato di Eva sarà accompagnato dalla band composta da Pasquale Paco Carrisi (keyboards), Marcello Zappatore (chitarra), Roberto Fedele (batteria) e Dario Ancona (basso).Gli artisti si alterneranno nella fitta scaletta, in un'altalena di luci colori e armonie che intratterrà i numerosi presenti nell'ambito di uno show ricco di emozioni .Saremo sul palco tutti insieme con l'obiettivo di aiutare chi ha bisogno, con una canzone un sorriso e con la musica del cuore" – spiegano all'unisono Daniela Cataldi e Raffaella Roccasecca dell'associazione "Il Peccato di Eva". Il ricavato del concerto sarà devoluto a "La musica di Angela Onlus" che con la musicoterapia è a sostegno della disabilità e all'associazione "La Girandola", che si spende da anni per i diritti e la tutela dei minori e della famiglia. Col Patrocinio del Comune e della Provincia di Lecce Media partner Salentuosi – la radio Sale e Ciccio Riccio.Prezzo del biglietto 10 euro.