L\'e-commerce non conosce crisi: ecco consigli di un progetto vincente

ROMA, 29 MARZO - L’e-commerce in Italia sembra non conoscere crisi: quest’anno è prevista una crescita del 20% per un valore pari a 23,4 miliardi (Fonte: Sole 24 ore). Come riportato sempre dal Sole 24 ore, se questa previsione verrà rispettata, sarà il miglior incremento dal 2010, avvicinandosi al raddoppio rispetto ai 12,6 miliardi del 2013.

dove tra i settori trainanti abbiamo: Turismo, Edilizia, Utensileria, Arredo bagno, Informatica, Moda e Assicurazioni. Ma come sviluppare un e-commerce che generi nuovo fatturato? Quali sono i fattori critici che determinano il successo di un progetto di vendita online? La diffusione del web e dei social media ha rivoluzionato il modo di fare business e l’utilizzo di internet come strumento di creazione di valore è destinato a crescere: un numero sempre maggiore di aziende si struttura implementando i propri sistemi informativi per gestire nuovi processi di e-business, ricavandone vantaggi enormi che vanno dall'aumento della visibilità dell’azienda all'ottimizzazione dei costi dei processi di distribuzione dei prodotti/servizi. L’e-commerce è per sua natura unaquindi parte dalla definizione di unaUn errore molto diffuso è credere invece che il termine ‘e-commerce’ significhi ‘sito di e-commerce’: in realtà, quando si parla di ‘e-commerce’ si dovrebbe estendere il significato a ‘progetto di e-commerce’ e includere, sotto questo cappello, una varietà di attività coordinate che vedono nel sito web vero e proprio la sola declinazione finale.richiede unomolto attento che parte dalla stesura di unche coinvolge tutte le variabili di marketing:e della concorrenza, pricing,, pubblicità, target. Il sito e-commerce finale sarà quindi la risultante di una serie di decisioni strategiche, coordinate e integrate in unae facile da utilizzare. Ma come fare? Quali sono le fasi principali? E i software oggi disponibili? Soprattutto: quanto costa? Qui non bisogna guardare il costo ma la qualità elementi e il progetto, essenziali per chiunque voglia fare affari oggi sul web il mercato del presente e del futuro.