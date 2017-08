L\'effimero e la sua seduzione quotidiana!

Anche se nessuno lo ammette, proclamandosi libero da ogni cosa o da altre persone, si dipende spesso da un padrone potente e capace di penetrare nella vita di ognuno, seducendo e legando mente e cuore a scelte abilmente pilotate. C’è in atto una manipolazione di massa e l’effimero e il principale despota “leggero” che conquista tutti con l’arma della seduzione e dall’attrazione più abile possibile.

è sempre in prima linea. Non si spegne mai; non si riposa, non si ferma; non barcolla; non si blocca; non decelera; non arrossisce; non dorme; non si svende. L’effimero non ha bisogno di approfondire la vita, la deve solo truccare e banalizzare per meglio infiacchire la profondità interiore altrui e rendere ognuno succube di qualcosa che deve comunque trovare spazio nella sua mente e nel suo cuore.In un convegno qualche mese addietro si è parlato opportunatamente di “bomba dell’effimero”.Il relatore ne spiegò il motivo. Ecco qualche passaggio del suo intervento, molto apprezzato dal numeroso pubblico presente: “Osserviamo bene cosa succede ai nostri giorni:Non si è bombardati da una pioggia di bombe dell’effimero che devono catturare tutta la nostra vita? È sufficiente guardare con occhio critico tutta la “pubblicità” che scorre sotto i nostri occhi. Ogni “spot pubblicitario” èSi è colpiti giorno per giorno non da una di queste bombe, ma da migliaia e migliaia”.Il problema è che quasi mai si pensa al danno provocato da queste “bombe”. Non c’è alcun effetto negativo immediato; nessuna sirena nell’aria; niente ferite, dolori fisici. Tutto è normale.L’effimero non costruisce il futuro, lo sorvola. Non contano le prospettive, ma l’oggi, che va vissuto con grande determinazione e con qualsiasi mezzo a disposizione, l’essenziale è prendersi il meglio della giornata. Si ha alcune volte l’impressione che il fine della vita fosse l’istante: Niente futuro da elaborare per la propria persona, né per gli altri o per l’umanità. Ma non è così. Prima o poi la vita presenta il conto da pagare e ogni cosa acquista un altro sapore. Ci si accorge solo allora di essere fuori corso; fuori della storia; fuori tempo e anche fuori mercato.Come può una persona, pronta a fare la sua parte per vivere una esistenza dignitosa e rispettosa del prossimo, cadere “nell’effimero”, scrive Mons.Di Bruno, “dell’alcool, della droga, dello sballo, del divertimento, di un giga in più nelle connessioni, dello sciupio del tempo nella ricerca di sensazioni o di appagamento degli istinti?”. La vita, aggiunge il sacerdote, è un fine da costruire sull’impegno e sul sacrificio del presente. Bisogna ricordare che l’effimero è un grandeLa leggerezza e la futilità sono mezzi infatti efficaci nelle sueper ingannare piccole e grandi platee. Il ginepraio è così ben camuffato fino al punto di far percepire, ascoltare e vedere ciò che si vuole, mentre si rinvia a un dopo inesistente ogni legame con tutto quello che dovrebbe essere. Il risultato spesse volte passa senza arrossire davanti ad ognuno di noi.

