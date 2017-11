NAPOLI 30 NOVEMBRE - L’esordio discografico di Lucas, una dedica all’universo femminile e un videoclip dai contorni fantasy Videoclip "Sentiti Speciale": https://youtu.be/fWpOTanl1gM L’artista presenta il suo primo singolo “Sentiti Speciale” in cui lancia un messaggio di incoraggiamento alle donne, invitandole ad amare se stesse, a sentirsi forti e meno fragili, sempre importanti.

Un videoclip ambientato in uno scenario dove la natura è protagonista e fa da cornice all’amore che nasce tra due giovani, sotto gli occhi vigili del “guardiano del lago”, immersi in un clima dalle sfumature fantasy.Lucas, che ha scritto il testo e composto invece la parte musicale assieme al chitarrista Andrea Parente, ci racconta il significato della canzone: “Troppo spesso le donne vengono messe in secondo piano e sminuite da uomini egocentrici e prevaricatori. Al contrario, oggi sono il vero sesso forte e va riconosciuto che hanno sempre avuto una marcia in più. Soffrono nel sentirsi dire sempre le stesse parole e promesse, a cui spesso non corrispondo fatti concreti. Molte volte preferiscono restare da sole, hanno il coraggio di separarsi e di fuggire da un inferno di delusioni, ma è l’inizio di una grande libertà. Come la pioggia che nutre la terra, le lacrime e la sensibilità delle donne le rendono “Speciali”. E conclude il concetto: “Le nostre amiche, sorelle e compagne, zie, mamme e nonne sono presenze preziose nella nostra vita. Non diamole per scontate – ammonisce Lucas – perché quando non sono più accanto a noi, capiamo davvero quanto sono importanti”.IL BRANOSotto l’aspetto musicale, il progetto è una power ballad con sfumature ambient. Arrangiato e prodotto da Nando Misuraca su etichetta Suono Libero Music; il comparto grafico è curato da Datlas Erre, fotografo e creativo freelance che ha pubblicato diversi scatti per Vogue Italia.La canzone è disponibile in download su 240 digital store mondiali, attraverso la distribuzione di Believe Digital.IL VIDEOCLIP DI "SENTITI SPECIALE"Il videoclip, con regia di Claudio D’Avascio (Neffa, Raf, Peppino di Capri, ecc.), su soggetto dello stesso Lucas, nasce dalla passione dell'artista per la cultura celtica ed il genere fantasy, tanto da riproporre dei paesaggi incontaminati e naturali, simili a quelli di Tolkien nel film “Il Signore degli Anelli”.Il cantautore partenopeo interpreta il “guardiano del lago”, personaggio a metà tra il druido Gandalf e il re degli elfi Elrond, che veglia da lontano sugli innamorati ed aiuta il loro sentimento a sbocciare.Ed è proprio sulle rive di un lago che nasce un amore “Speciale” tra due giovani sconosciuti, come quello tra il ramingo Aragorn e la principessa Arwen. I giovani protagonisti sono il chitarrista partenopeo Andrea Parente e la sua compagna Marina Casalino che, interpretando se stessi, raccontano l’entusiasmo dei sentimenti veri.CENNI BIOGRAFICI SU LUCASNato a Napoli da famiglia di origini beneventane e salernitane, già da bambino dimostrava spiccata musicalità, partecipando a diversi contest musicali.Nel 2012 inizia ad esibirsi come interprete di pianobar, eseguendo un repertorio sia di musica italiana che internazionale.Tra gli artisti italiani che lo hanno ispirato ci sono Raf, Michele Zarrillo, Mango, Alex Baroni, mentre tra gli artisti internazionali Sting, Elton John, George Michael, Coldplay, One Republic.Nel 2015 Lucas conosce il chitarrista partenopeo Andrea Parente (Hottigaeru trio) ed inizia una collaborazione artistica in cui le sonorità delle chitarre del musicista si adattano perfettamente ai testi delle canzoni dell’autore.Nel 2016 nasce così il brano “Sentiti Speciale” ed inizia anche la collaborazione con la Suono Libero Music, etichetta discografica indipendente diretta da Nando Misuraca.Cantautore ed interprete eclettico, Lucas scrive brani sia in italiano che in inglese ed è attualmente impegnato nella realizzazione del primo album ufficiale in cui spazia da un genere musicale all’altro.(notizia segnalata da