L'Europa punta sul binomio vincente turismo - "industria del creativo",

6 marzo 2017 Le attività produttive di tipo creativo, quali enogastronomia, artigianato, cinema, teatro, architettura, sono nel mirino dell'Unione europea per lo sviluppo di un apposito Piano di valorizzazione e aumento della sinergia con le attività turistiche.

Si tratta di settori che vedono l'occupazione di ben 12 milioni di persone in Europa, le quali interagendo con gli operatori turistici potrebbero dar vita a nuove interessanti opportunità economiche e sociali.

L'Italia è per tradizione il Paese delle "eccellenze", e ben può proporsi, quindi, come nazione capofila di questa positiva interazione tra le attività turistiche e l'area della creatività e della cultura.

Il Ministro del turismo e delle attività produttive, Dario Franceschini, è decisamente in linea con l'orientamento europeo. Proprio di recente, nel corso di un convegno svoltosi a Milano, ha infatti dichiarato che " l'Europa come insieme di stati è il più grande catalizzatore di contenuti culturali del mondo. L'Italia, punterà senza esitazioni sulla sinergia tra turismo e industrie culturali".

, eccellenze

Solo parole? Non proprio, infatti Franceschini ha fatto seguire ad esse anche l'annuncio che nelle prossime settimane sarà sviluppato e formalmente presentato in Consiglio dei Ministri un piano strategico per lo sviluppo di nuove forme di turismo.

Raffaele Basile