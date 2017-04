l\'I.C. CZ Est: una scuola proiettata verso competenze certificate di lingua inglese [Foto]

CATANZARO, 08 APRILE - L’apprendimento di una seconda lingua nella scuola primaria rappresenta un arricchimento di ordine generale e globale per gli alunni e contribuisce all’esercizio delle strutture intellettuali: essere in grado di cogliere un concetto e di riprodurlo in lingua straniera significa eliminare l’identità fra il nome e l’oggetto stesso -caratteristica dell’età infantile- dando avvio al processo di intellettualizzazione del linguaggio, caratteristica tipica dell’età adulta.

A tal fine, il processo deve partire dalle fondamenta della formazione offrendo agli alunni, già nella Scuola Primaria, una possibilità di confronto continuo tra due mondi diversi, tra due differenti realtà, ponendo loro gli strumenti per scoprire eventuali uguaglianze, parallelismi e diversità, dipendenze e contraddizioni, stimolando la loro riflessione e il loro atteggiamento di ricerca critica.Questi i parametri fondamentali per i quali l’Istituto Comprensivo CZ Est, presieduto dalla dott.ssa Alba Flora Mottola, assume nomina di Centro Ufficiale di Preparazione agli Esami Cambridge, ufficialmente accreditato dal Cambridge English Language Assesssment, Ente di valutazione che è parte integrante dell’Università di Cambridge.Venerdì 21 marzo 2017, l’I.C. CZ Est ha ospitato la British School Centro Esami Cambridge English di Crotone, rappresentata dalla Dott.ssa Paola Proto, direttore del centro autorizzato per gli esami dell’Università di Cambridge Esol di zona.Partecipi alunni e genitori delle scuole medie e delle classi 5 delle Scuole Primarie dell’Istituto, coinvolte nel progetto di potenziamento di lingua inglese, condotto dalle docenti Russo Elena, Volpe Loredana, Criserà Vincenza.Un progetto (avviato il 24 febbraio c. a. e giunto a metà percorso) pensato per creare delle reali occasioni di uso della lingua straniera come mezzo di comunicazione e per potenziare negli alunni quelle competenze linguistiche e comunicative, necessarie al fine di sostenere l’esame Cambridge YLE e conseguire una certificazione riconosciuta a livello internazionale.La direttrice del centro Cambridge ha illustrato l’utilità dei test Cambridge YLE, in quanto strumento altamente stimolante per i ragazzi che, in itinere, evincono attraverso l’esperienza i progressi raggiunti: sostenere un Cambridge Young Learners English Test rappresenta un’esperienza altamente positiva che proietta gli alunni verso le quattro abilità da raggiungere.Il comprendere e il leggere la lingua straniera che rappresentano rispettivamente il primo e il terzo momento del processo di apprendimento, costituiscono la “fase ricettiva” dello stesso, mentre il parlare e lo scrivere la lingua straniera -ossia secondo e quarto momento- ne costituiscono la fase “partecipativa e espressiva” dell’apprendimento.Il comprendere e il leggere portano i discenti al contatto vivo con la lingua straniera, mentre il parlare e lo scrivere procurano un arricchimento a tutta la loro personalità e alla loro struttura mentale costituendo solida base per gli studi futuri e l’acquisizione dei requisiti basilari alle competenze previste dal quadro comune europeo.Ottenere una Young Learners English Test è dunque motivo non solo di elevatura intellettuale e cognitiva degli alunni ma al tempo stesso gratificazione per le figure genitoriali che tanto investono sulla preparazione scolastica, con lo sguardo rivolto alle future professionalità nel mondo globalizzato.Il processo di apprendimento linguistico-strutturato richiedente i tre elementi metodologici di base: “gradualità”, “ricerca di corrispondenze tra L2 e L1” e “frequenza d’uso” costituiranno il percorso formativo di comprensione-assimilazione-produzione.Gli esami scritti e orali dell’Università di Cambridge, riconosciuti dal Ministero della Pubblica Istruzione, certificano a livello internazionale il grado di competenza d’uso della lingua inglese.I primi tre livelli dei YOUNG LEARNERS – Starters, Movers e Flyers – in una dimensione di gradualità tassonomica permettono di misurare in modo progressivo ed attendibile le competenze linguistiche raggiunte dai giovanissimi studenti e trasversalmente indirizzarli al perfezionamento delle abilità linguistiche e comunicative. I test, costruiti su misura per gli studenti, mirano alla funzionalità linguistica proprio nel passaggio delicato che essi intraprendono lasciando la Scuola Primaria ed entrando nella scuola secondaria di primo grado.I suddetti test così come strutturati e organizzati assolvono la funzione di esercizio graduale e di approfondimento della lingua in relazione al KET, livello intermedio ovvero livello A2 del Quadro Comune Europeo del Consiglio d'Europa.L’esame prevede prove relative al percorso effettuato e agli obiettivi prefissi, pertanto, supportati da valutazione media finale, in termini di livelli di competenza raggiunti, la loro fase conclusiva si concretizza in una certificazione riconosciuta da ESOL International - Cambridge English Language Assesssment dell'Università di Cambridge.Ogni certificazione Cambridge, a qualunque livello essa appartenga rappresenta uno strumento valido e prestigioso, propedeutico ad ogni potenzialità di approccio esaminativo.E’ questo il motivo per il quale circa 20000 università al mondo hanno accreditato l’iter di certificazione linguistica Cambridge.Di contro le medesime certificazioni Cambridge rappresentano crediti formativi nel prosieguo scolastico dei gradi più alti ed investono un ruolo fondamentale nell’esposizione di un curriculum vitae, destinato a quelle imprenditorialità che ormai richiedono per ogni ruolo tecnico e manageriale una comunicatività versatile e ad ampio raggio.Enucleate le finalità di ordine formativo- educativo, l’organigramma e la struttura cognitiva del percorso, le competenze in attesa la Dott.ssa Proto Direttrice del Centro Cambridge ha evinto quanto sia produttiva una preparazione così dettagliata e quanto essa convenga in termini economici se si espleta nel proprio territorio, grazie all’Istituto Comprensivo CZ Est che in loco prende carico di una formazione specialistica per i suoi alunni.

Lucia Gentile