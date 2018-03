L'intelligenza in 500 geni, pronta la prima mappa "basati sul Dna"

L'intelligenza in 500 geni, pronta la prima mappa. Si apre la strada a futuri test intelligenza basati sul Dna

MILANO, 15 MARZO - Oltre 500 geni, dieci volte in più di quanto si pensasse finora, distribuiti in 187 regioni del Dna umano: è la 'mappa' dell'intelligenza che arriva dallo studio più vasto mai condotto in questo campo, pubblicato sulla rivista Molecular Psychiatry e coordinato dall'università scozzese di Edimburgo. Il risultato promette di aprire la strada a futuri test dell'intelligenza basati sull'analisi Dna.

Sulla base dei dati genetici è infatti stato possibile identificare il 7% delle differenze nell'intelligenza in un gruppo di individui. La ricerca, guidata da David Hill e da Ian Deary, si è basata sull'analisi del genoma di 240mila persone in tutto il mondo.



I campioni genetici sono stati prelevati dalla grande banca dati chiamata Uk Biobank e i ricercatori hanno poi confrontato il dati genetici con i risultati relativi al quoziente intellettivo ottenuti da test verbali e numerici. Ciò ha permesso di identificare 538 geni che svolgono un ruolo nell'intelligenza, contro i 52 identificati finora. I geni legati all'intelligenza sembrano influenzare anche altri processi biologici: per esempio alcuni sono associati alla longevità, mentre la capacità di risolvere i problemi sembra legata alla migrazione delle cellule nervose da un'area all'altra del cervello.