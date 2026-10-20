L'Iran sconsiglia i viaggi in Francia Italia e Belgio per le tensioni crescenti

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Il Ministero degli Esteri iraniano ha diffuso un avviso ai connazionali: i viaggi verso la Francia, l'Italia e il Belgio dovrebbero essere evitati se non strettamente necessari. La decisione, comunicata nelle scorse ore, nasce dalle crescenti tensioni e dalle preoccupazioni per la sicurezza pubblica che, secondo Teheran, caratterizzano il clima attuale in questi tre Paesi europei.

Le raccomandazioni per chi si trova già all'estero

L'avviso non riguarda soltanto chi deve partire. Ai cittadini iraniani già presenti in Francia, Italia e Belgio viene raccomandato di evitare le zone di protesta e di limitare gli spostamenti non necessari, adottando un comportamento prudente nelle aree urbane più sensibili. Si tratta di un'indicazione che invita alla cautela, senza per ora prevedere il rimpatrio o misure più restrittive.

Un contesto europeo di particolare attenzione

La nota diramata dal ministero degli Esteri iraniano si inserisce in una fase in cui diversi Paesi dell'Unione europea sono al centro di manifestazioni e di un dibattito acceso sulla sicurezza interna. In questo quadro, le autorità di Teheran hanno scelto di alzare il livello di attenzione per i propri connazionali, seguendo una prassi consolidata nei momenti di maggiore instabilità internazionale.

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Cosa fare in caso di necessità

Chi si trova in uno dei tre Paesi interessati è invitato a seguire le indicazioni delle autorità locali, a mantenersi informato attraverso i canali ufficiali e a contattare le rappresentanze diplomatiche iraniane in caso di emergenza. La raccomandazione resta quella di privilegiare la prudenza e di evitare assembramenti e manifestazioni.

L'avviso, riportato da @ultimora24, ha una valenza precauzionale e non modifica al momento le normali procedure di viaggio, ma rappresenta un segnale del clima di attenzione crescente verso l'Europa.