l\'Opera dei Record, Notre Dame De Paris allo Stadio San Vito di Cosenza, questa Stasera alle 21.30

COSENZA 25 GIUGNO - Verso i diecimila spettatori per Notre Dame De Paris allo Stadio San Vito di Cosenza. Dopo il sold out di Reggio dello scorso novembre, l'Opera dei Record di Riccardo Cocciante fa il pieno anche a Cosenza, in quello che e' già uno storico e indimenticabile evento di "Fatti di Musica 2017", la trentunesima edizione della rassegna del miglior live d'autore diretta e organizzata da Ruggero Pegna. Stasera alle 21.30 ultima delle tre repliche.

"Una scommessa difficile che si e' trasformata in un nuovo straordinario successo", il primo commento del promoter, che si e' assunto il rischio di un evento imponente per numeri e allestimento.

"Un palco più grande di un fabbricato, oltre duecento persone a lavoro per una settimana, un'organizzazione perfetta, pubblico entusiasta!".

Per lo spettacolo di stasera alle 21.30, che sara' anche l'ultimo in Calabria visto che il tour si ferma a settembre, sono ancora disponibili biglietti online su Ticketone e presso la biglietteria dello stadio. Informazioni 0968441888