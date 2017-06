L'opera dell'artista Nik Spatari sarà illustrata all'Università "Magna Graecia" di Catanzaro

CATANZARO, 25 GIUGNO - L’Università degli Studi “ Magna Graecia” di Catanzaro, Alta Formazione, Master Beni Culturali e Beni ecclesiastici, analisi, gestione, fund raising, dedica all’artista Nik Spatari un evento al fine di far conoscere agli studenti la sua arte e la sua forza creatrice. La manifestazione, intitolata “ Nik Spatari: un maestro dell’arte e del Paesaggio” si svolgerà martedì 27 giugno con inizio alle ore 11.30 nella sede della Facoltà di Sociologia.

L’iniziativa si propone un’analisi accurata dell’opera di Spatari attraverso il percorso dell’uomo e dell’artista che ha esplorato il mondo e l’Europa e che, dopo le acquisizioni di nuove conoscenze, ritorna nella natìa Mammola, in Calabria, dove ha creato il MuSaBa ( Museo Santa Barbara ), vastissimo Parco Museo Laboratorio in progress che abbraccia gli aspri e affascinanti paesaggi della Locride. Proprio in questo immenso paesaggio naturale, Spatari dà prova della sua arte creativa affiancato e sostenuto, nella sua singolare attività artistica, dalla sua compagna olandese Hiske Maas.La manifestazione sarà imperniata su una Lectio Magistralis sull’artista che prevede gli interventi di Teodolinda Coltellaro, critico d’Arte del Comitato Scientifico del Marca e Vittorio Politano, vice direttore dell’Accademia di Belle Arti di Catanzaro. Saranno presenti il presidente della provincia di Catanzaro Enzo Bruno per i saluti e il direttore del Master in Beni culturali e Beni ecclesiastici Antonino Mantineo che introdurrà l’evento.Foto: Nik Spatari

Lina Latelli Nucifero