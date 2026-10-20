L’Orchestra della Scala inaugura la stagione di AMA Calabria a Catanzaro con Marco Angius e Ruben Micieli

Tempo di lettura: ~3 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Una inaugurazione che guarda ai grandi interpreti di domani. Venerdì 23 ottobre, alle ore 21, il Teatro Comunale di Catanzaro alzerà il sipario sul primo, attesissimo appuntamento della nuova stagione di AMA Calabria, diretta da Francescantonio Pollice. Protagonista della serata sarà l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala, una delle realtà giovanili più prestigiose del panorama musicale europeo.

L’Accademia Teatro alla Scala e la filosofia di AMA Calabria

La scelta di inaugurare la programmazione con questo importante evento riflette la precisa filosofia culturale di AMA Calabria. L’associazione lametina non si limita infatti a portare sul territorio i grandi nomi della scena internazionale, ma scommette attivamente su progetti capaci di rappresentare il presente e il futuro dello spettacolo dal vivo. L’ensemble scaligero non è un semplice luogo di formazione, ma un vero laboratorio di perfezionamento in cui giovani strumentisti, selezionati tra i migliori talenti del continente, affrontano quotidianamente i più elevati standard esecutivi, distinguendosi ovunque per compattezza sonora e profondità interpretativa.

Contenuto partner Method Tipster Gol attesi, medie realizzative e precedenti di ogni partita, letti con due modelli statistici a confronto. Prova gratis 7 giorni. Guarda le analisi → 18+ · contenuti statistici, non consulenza

La visione della direzione artistica

«Aprire il cartellone con l’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala conferma la volontà di proporre appuntamenti di valore al nostro pubblico», dichiara il direttore artistico Francescantonio Pollice. «Ospitare una realtà che investe con concretezza sui giovani significa guardare al futuro puntando sulla qualità artistica. È un’occasione importante per vivere da vicino una serata di grande musica e per ricordare quanto la formazione sia la linfa fondamentale di tutto lo spettacolo dal vivo».

I protagonisti sul palco: la guida di Marco Angius e il pianoforte di Ruben Micieli

A guidare l’orchestra sarà Marco Angius, direttore tra i più autorevoli e apprezzati della scena musicale italiana e internazionale, protagonista di una carriera costruita attraverso collaborazioni con importanti istituzioni sinfoniche e teatrali. Il suo approccio rigoroso e la sua capacità di valorizzare ogni dettaglio della partitura lo hanno reso una figura di riferimento nel panorama musicale contemporaneo.

Accanto a lui il pianista Ruben Micieli, finalista del Concorso Chopin di Varsavia 2025, interprete che negli ultimi anni si è imposto all’attenzione del pubblico e della critica grazie a una personalità artistica capace di coniugare profondità espressiva ed eleganza interpretativa. La sua partecipazione aggiunge ulteriore interesse a una serata che si annuncia tra i momenti più attesi dell’intera programmazione.

Il percorso musicale: un viaggio tra Mozart, Beethoven e Stravinskij

Il programma della serata attraversa oltre un secolo di storia della musica europea, mettendo in dialogo tre autori che, pur appartenendo a epoche e sensibilità differenti, hanno lasciato un segno indelebile nel repertorio orchestrale. L’apertura della serata è affidata alla Sinfonia n. 29 in La maggiore K. 201 di Wolfgang Amadeus Mozart, una pagina di luminosa ed elegante freschezza che testimonia la prima piena maturità del genio salisburghese.

Il concerto entrerà poi nel vivo con l’interpretazione del Concerto n. 2 in Si bemolle maggiore per pianoforte e orchestra op. 19 di Ludwig van Beethoven, brano che vedrà protagonista Micieli al pianoforte: un’opera che mette in evidenza come il compositore tedesco fosse già proiettato verso nuovi orizzonti espressivi, sospeso tra la grazia settecentesca e la forza innovatrice che avrebbe cambiato la storia della musica.

A concludere la serata saranno infine le sonorità trascinanti del Concerto in Mi bemolle “Dumbarton Oaks” di Igor Stravinskij, capolavoro del periodo neoclassico che reinterpreta in chiave moderna la struttura dei Concerti Brandeburghesi di Bach, dimostrando come il dialogo tra passato e avanguardia possa generare un’esperienza d’ascolto travolgente.

Il concerto si realizza nell’ambito del programma Circolazione musicale in Italia promosso dal CIDIM Comitato Nazionale italiano Musica grazie al sostegno del Ministero della Cultura e dell’Assessorato Regionale al Turismo.

I biglietti per il concerto dell’Orchestra dell’Accademia Teatro alla Scala potranno essere acquistati presso il Teatro Comunale di Catanzaro, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org, per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191 o contattandoci alla mail [email protected].

Giuseppe Panella