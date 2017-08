L\'ozono per contrastare il frequente mal di schiena

Di seguito l’intervento del dott. Mauro Messina, specialista in radioterapia e ossigeno ozonoterapia nel trattamento del dolore lombare, al corso propedeutico “Ossigeno ozono terapia”, presso l’ordine dei medici di Catanzaro. La relazione del giovane e ottimo medico calabrese, direttore sanitario nel centro di riabilitazione CRM Settingiano - (CZ), "0961 998730", è stata molto seguita e apprezzata. Finalmente un trattamento senza effetti collaterali per contrastare il mal di schiena, di cui ognuno prima o poi si troverà a conoscerne i relativi disturbi acuti e cronici.

“Ossigeno-Ozonoterapia nel Trattamento del Dolore Lombare”“Il mal di schiena non è una malattia ma un sintomo comune a molte malattie. E’ una delle sindromi dolorose più frequenti, tanto che la maggior parte delle persone almeno una volta nella vita lo sperimenta ed è uno dei principali motivi per cui viene richiesto un consulto medico. Si tratta di una patologia che comprende diversi tipi di disturbi, che in genere si possono distinguere in acuti e cronici ma per la quale raramente è necessaria la chirurgia.Caratteristiche del doloreIl sintomo che accomuna tutti i tipi di mal di schiena è il dolore, che può manifestarsi come:• muscolare• da stiramento che causa a sua volta uno squilibrio scheletrico generale• lancinante• irradiante nella gamba• limitante il movimento della schiena• impossibilitante a stare in posizione erettaIl mal di schiena che dura da pochi giorni a qualche settimana è considerata acuto.Il dolore che dura per tre mesi o più viene considerato cronico.EpidemiologiaLa lombalgia è un problema di salute diffuso in tutto il mondo e rappresenta la più frequente malattia dell’uomo dopo il comune raffreddore. Tra il il 65 e l’80 % della popolazione mondiale è destinata a presentare un episodio di lombalgia ad un certo punto della vita e dal 60 al 90 % dei lavoratori europei è affetto da disturbi lombari (dati UE).CauseLa schiena è una struttura complessa composta da ossa, muscoli, legamenti, tendini e dischi intervertebrali. I dischi sono dei veri e propri ammortizzatori naturali, interposti tra una vertebra e l’altra con lo scopo di attenuare le pressioni sviluppate durante i movimenti e conferendo alle vertebre sovrapposte una certa motilità. Il mal di schiena può essere causato da problemi insorti in una qualsiasi di queste componenti oppure non avere cause specifiche.

La causa più frequente di lombalgia acuta/mal di schiena è rappresentata da una o più protrusioni discali, una condizione caratterizzata da un rigonfiamento del disco vertebrale che determina una sofferenza a livello della muscolatura paravertebrale. Le terminazioni nervose (nervi di Luscka) presenti su tutta la circonferenza del disco intervertebrale registrano ogni più piccola variazione del suo diametro in modo tale che, in presenza di improvvise variazioni, sia determinata una contrazione dei muscoli paravertebrali con il fine di tutelare il disco intervertebrale stesso. La contrattura muscolare causa il dolore dovuto allo scarso apporto di ossigeno alla muscolatura stessa. Il muscolo contratto, infatti, impedisce un adeguato apporto di ossigeno.



Egidio Chiarella