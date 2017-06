LASTRA A SIGNA 06 GIUGNO - Sabato 10 giugno, alle ore 17,00 presso il Museo dell’area archeologica di San Genesio, a San Miniato, Alessandro Canci dell’Università di Padova terrà la conferenza L’uomo e il cane. Una storia millenaria narrata da archeologia e etnologia.

L’incontro si colloca nell’ambito delle iniziative legate alla mostra di opere del pittore naturalista Alessandro Sacchetti, In nNatura in arte, Gli abitanti delle rocche, in corso presso la Rocca Federiciana di San Miniato fino al 13 agosto.Il lupo è stata la prima specie selvatica ad essere addomesticata dall'uomo. Il risultato di questa domesticazione è stato il Canis lupus familiaris ossia il cane domestico. Un animale che ha accompagnato la storia dell'umanità a partire dalla preistoria ed il rapporto con il quale ancora oggi riveste una straordinaria importanza in molti aspetti delle moderne comunità umane.



La conferenza ripercorre questa storia millenaria basandosi sulle testimonianze del passato dell'uomo pervenute attraverso la ricerca archeologica ed integrando queste informazioni con i risultati ottenuti sullo studio della cultura e della vita sociale e attività di sussistenza di popolazioni di interesse etnologico.Verranno infine descritti i più recenti risultati a proposito della comparsa del cane illustrando i recenti risultati della ricerca biomolecolare applicata ad indagare i meccanismi e la cronologie della sua globale diffusione.



(notizia segnalata da Alessandro Sacchetti)