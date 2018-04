La casa dei sogni, un successo la prima al Teatro Comunale di Catanzaro

Catanzaro, 30 Aprile - Tutti in piedi ad applaudire, entusiasti, con un grande sorriso dipinto sul volto. Così il pubblico del Teatro Comunale, che ha gremito la sala in ogni ordine di posto, ha decretato il successo della prima della nuova commedia del Teatro Incanto 'La casa dei sogni', scritta e diretta dal Direttore Artistico Francesco Passafaro. I presenti hanno manifestato il loro gradimento per tutta la durata delle scene, con le tante risate indotte dai numerosi spunti comici e con gli applausi nei momenti di riflessione che non sono mancati. l'opera è stata messa in programmazione già due anni fa, ma è stata rimandata a causa della chiusura dell'Auditorium Casalinuovo e la mancata apertura del Teatro Comunale. Nasce da un curioso fatto vero accaduto alla famiglia di Francesco. Quarant'anni fa circa, i suoi genitori vanno ad abitare nel rione Pianicello di Catanzaro non sapendo che la loro prima abitazione fosse, in realtà, una ex casa chiusa molto conosciuta. Presto qualcuno si presenta alla porta sperando nella riapertura di quell'attività. Da qui una storia ricca di spunti comici, tanti equivoci e una piccola riflessione: viviamo nella società dell'usa e getta, tanto per quanto riguarda le cose quanto per i rapporti umani. Costa più riparare un telefonino che comprarne uno nuovo, così come ci costa più riparare un rapporto che cancellarlo. I protagonisti della serata sono stati Valentina La Gamba e Stefano Perricelli, gli ignari sposini, Elisa Condello che, dall'alto della sua esperienza, ha interpretato il personaggio chiave, la vicina di casa impicciona che sa tutto di tutti, con l'aiuto dell'ingenuo e simpatico figlio, Ninnino, interpretato da un esilarante Roberto Malta, e dalla sorella, la sempre più brava Francesca Guerra che, ad ogni nuova esibizione, riesce sempre a sorprendere grazie ad uno straordinario talento. La parte di quel qualcuno che sperava nella riapertura della casa chiusa è toccata al 'bello' della compagnia Michele Grillone. Grande soddisfazione, infine, per l'esordio di quattro brave nuove attrici, cresciute nel TeatroLab della compagnia, Gerarda Golfieri, Carmen Mirarchi,Marinella Bruno e Anna Palmese, nel ruolo delle vicine di casa furiose perché hanno visto un rinnovato interesse dei loro mariti, un certo 'virri virri', verso la riapertura di quell'attività.

La serata si è conclusa con la consegna di una targa ricordo a tre spettatori come premio fedeltà per essere stati presenti in tutte le iniziative promosse in questo anno di nuova gestione del teatro. I premiati hanno ringraziato sottolineando la necessità di sostenere questi ragazzi che, con tanta passione, stanno cercando di ridare un cuore pulsante al centro storico, ed in particolare il professoreha rimarcato l'importanza che gli eventi artistici e culturali proposti hanno avuto per tutta la città.Questo successo non sarebbe stato possibile senza la direzione di scena di, la scenografia di, le luci di, l'audio di, il trucco dia tutto lo staff del Teatro Incanto e, soprattutto, senza la regia di

Saverio Fontana

Foto del prof. Franco Cimino