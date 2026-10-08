La CDM di fondo fa tappa a Dobbiaco. Il Circus conquista la Nordic Arena

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Dobbiaco ospita l’ottava tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo 2026/27

Dal 29 al 31 gennaio 2027 attesi i migliori fondisti internazionali alla Nordic Arena

Venerdì 29 la 10 km Interval Start, il 30 la Sprint da 1,3 km e il 31 la 20 km Mass Start

Lo Sport OK di Gerti Taschler al lavoro per la tappa e per tanti altri grandi eventi a Dobbiaco

Lo sci di fondo internazionale è pronto a riaccendere i motori e, tra le grandi protagoniste del prossimo inverno, non può mancare Dobbiaco (BZ). Dal 29 al 31 gennaio 2027 la località altoatesina tornerà a essere uno dei grandi palcoscenici della Coppa del Mondo ospitando l’ottava tappa della stagione sugli sci stretti 2026/27. Tre giornate di gare che vedranno sfrecciare i migliori interpreti dello sci di fondo internazionale e a guidare la macchina organizzativa c’è, come sempre, Sport OK Dobbiaco. Sotto la guida del presidente Gerti Taschler l’affiatato comitato ha saputo consacrare Dobbiaco come uno dei più importanti punti di riferimento del panorama internazionale del fondo. Dal 1988 a oggi sono state ospitate sulle piste della località altoatesina 23 tappe di Coppa del Mondo, di cui 14 del Tour de Ski: numeri che raccontano una delle tradizioni più longeve e consolidate del circuito mondiale, segnata da grandi sfide e campioni che hanno scritto pagine indimenticabili, dal 2009 sulle piste della Nordic Arena.

L’iconico stadio di Dobbiaco sarà il teatro dell’attesa tre giorni e tornerà ad accendere i riflettori sul circus a partire da venerdì 29 gennaio. Ad aprire il weekend sarà la 10 km Interval Start in tecnica libera, format che prevede la partenza degli atleti a intervalli regolari e che metterà subito alla prova gambe e condizione dei protagonisti. Sabato 30 sarà invece il momento della Sprint in tecnica libera, gara da 1,3 km ad altissima intensità, dove a fare la differenza non sarà soltanto la velocità pura, ma anche l'aspetto tattico. A chiudere il programma, domenica 31, sarà infine la 20 km Mass Start in tecnica classica, con una partenza in gruppo che promette spettacolo.

La stagione di Coppa del Mondo scatterà il 27 novembre a Ruka (FIN), ma gli occhi sono già puntati sui grandi protagonisti, a partire dagli azzurri. A guidare la squadra italiana ci saranno i bronzi olimpici in staffetta Elia Barp, Davide Graz e Martino Carollo, che insieme ai compagni di nazionale hanno svolto proprio a Dobbiaco parte della preparazione estiva in vista di un inverno particolarmente impegnativo: dodici tappe di Coppa del Mondo, oltre al grande appuntamento iridato di Falun (SWE) in programma dal 24 febbraio all’8 marzo.

Nelle prossime settimane entreranno nel vivo i lavori sulle piste della Nordic Arena. Anche per Dobbiaco la stagione del 2027 si preannuncia particolarmente intensa: si partirà il 9 e 10 gennaio con la 3 Zinnen Ski-Marathon, per poi lasciare spazio alla Coppa del Mondo dal 29 al 31 gennaio. Dal 17 al 21 febbraio i riflettori saranno puntati sull'ultima tappa di Coppa del Mondo di para sci di fondo 2026/27, prima del gran finale con l’ultimo atto della FESA Cup, in programma dal 12 al 14 marzo.

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