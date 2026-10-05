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La Chiesa di Catanzaro-Squillace affida al Signore don Salvatore Schipani

Redazione
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È tornato alla Casa del Padre don Salvatore Schipani, sacerdote dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace e rettore della chiesa di San Nicola Morano in Catanzaro.

Nel pomeriggio di ieri, a seguito di una tragica caduta avvenuta nei pressi della Basilica dell’Immacolata di Catanzaro, don Salvatore era stato ricoverato all’ospedale Pugliese, dove è deceduto nel corso della notte.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio nella Chiesa di Catanzaro-Squillace, che lo ricorda con gratitudine per i tanti incarichi pastorali svolti nel corso degli anni e per un ministero vissuto con dedizione ammirevole e in costante comunione con la Chiesa diocesana, che ha profondamente amato e servito.

L’Arcivescovo Mons. Claudio Maniago, il presbiterio diocesano e l’intera comunità ecclesiale si uniscono nella preghiera, affidando don Salvatore alla misericordia del Signore e stringendosi con affetto ai suoi familiari e a quanti ne hanno condiviso il cammino sacerdotale e pastorale.

La sua lunga presenza e il servizio generoso prestato nelle diverse realtà ecclesiali della diocesi rimangono nella memoria di quanti lo hanno conosciuto e incontrato.

Le esequie saranno celebrate martedì 6 ottobre alle ore 15.30 nella Basilica dell’Immacolata di Catanzaro.

Nella fede nella Risurrezione, la Chiesa diocesana accompagna don Salvatore nell’ultimo tratto del suo pellegrinaggio terreno, riconoscente per il bene seminato nel suo ministero e nella certezza che il Signore, che egli ha servito nei fratelli e nelle comunità affidategli, lo accolga nella sua pace.

Ufficio Diocesano per le Comunicazioni Sociali

Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace


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