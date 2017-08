La commissione lavori pubblici ha fatto il punto sullo stato dei lavori della stadio Ceravolo/ giorno 14 sopralluogo della commisione vigilanza per certificarne l’agibilita’

CATANZARO 09 AGOSTO - La commissione lavori pubblici presieduta da Luigi Levato, su proposta del vice presidente Giuseppe Pisano, ha convocato il dirigente del settore lavori pubblici, Gennaro Amato, per fare il punto sullo stato dei lavori che hanno interessato lo stadio comunale Nicola Ceravolo.



Amato ha dettagliatamente descritto gli interventi eseguiti e le problematiche burocratiche che hanno determinato il prolungamento dei tempi di consegna dell’impianto. “Chiarimenti - hanno sottolineato Levato a Pisano al termine dei lavori - che hanno stabilito la verità dei fatti perché si tratta di un’opera molto importante e assai attesa dalla popolazione e soprattutto dai tifosi. Ma quello che più ci premeva è che la struttura sia pronta prima della stagione agonistica per consentire alla nuova proprietà di procedere con gli abbonamenti anche dei distinti e la squadra abbia finalmente la sua casa funzionale ed efficiente. Sulle opere di riqualificazione dell’impianto abbiamo appreso che gli spogliatoi erano già nella disponibilità della vecchia società fin dalla scorsa stagione ma per una questione di lana caprina legata all’allaccio dei servizi non è stata presa in consegna dall’allora dirigenza.

Si è sempre speculato su questi lavori, ma oggi ci siamo resi conto che le polemiche che ne hanno accompagnato l’esecuzione sono state solo strumentali in funzione della campagna elettorale. Bisogna invece sottolineare la sinergia instaurata tra la nuova proprietà del Catanzaro calcio e l’amministrazione comunale. Collaborazione che certamente produrrà benefici a questo nuovo cammino dell’’Us Catanzaro ritornato nella mani dei catanzaresi. A questo riguardo – hanno aggiunto Levato e Pisano - pensiamo che i tifosi e la città sosterranno massicciamente gli sforzi della famiglia Noto e degli imprenditori che hanno condiviso il progetto di rilancio della società.Amato ci ha anticipato che lunedì 14 agosto, la commissione di vigilanza effettuerà un sopralluogo per verificare l’idoneità dell’impianto per lo svolgimento delle partite. Verifica necessaria per il rilascio del certificato di agibilità, mentre entro il 20, l’impresa, provvederà a mettere a puntino gli ultimi dettagli non influenti alla certificazione di agibilità. Tutto quindi in linea con i tempi che procedono l’inizio ufficiale della stagione agonistica fissata al prossimo 23 agosto”