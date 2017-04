La Compagnia Hercules al San Marco Con "A Carbinera"

Il 21 Aprile ultimo spettacolo in gara. Il 5 Maggio gran finale con la Compagnia 8&9 Codex

ROSSANO (CS) 19 APRILE – Sipario d’Oro 2017, la Stagione teatrale – Premio nazionale di teatro comico Codex Città di Rossano, settima edizione, verso le battute conclusive. L’ultimo spettacolo tra quelli in gara, si terrà il prossimo Venerdì 21 Aprile e sarà a cura della Compagnia Hercules di Catanzaro, con la commedia “A Carbinera”, regia di Piero Procopio. E poi il gran finale Venerdì 5 Maggio con l’attesissimo show della compagnia promotrice e organizzatrice dell’evento, “8&9 Codex”.

“A Carbinera” è una commedia in due atti che racconta la vita della baronessa Genziana, autoritaria latifondista, che vive nella sua immensa tenuta Villa d’Oro assieme alla sorella minore Catena, alla costante ricerca di un marito, ed a tutta la strampalata servitù.

L’imminente costruzione dell’autostrada scatenerà liti furibonde con Rosario, il pastore, unico confinante con la tenuta della baronessa, che non le cederà mai la sua terra. L’arrivo inatteso del latin lover Romualdo romperà i fragili equilibri di Villa d’Oro tra la baronessa e sua sorella che vuole liberarsi dal suo opprimente controllo, nel vietarle qualsiasi matrimonio, per non disperdere così il patrimonio lasciato in eredità dal loro padre.

Come di consueto, l’accesso alla platea del Cinema Teatro San Marco, sarà consentito dalle 20.30 alle 21.00 e le porte della sala saranno chiuse ad apertura del sipario.

Intanto, anche la decima serata (ottavo spettacolo in gara - venerdì 7 aprile scorso) della Stagione teatrale “Sipario d’Oro” premio nazionale di teatro comico “Codex Città di Rossano”, ha riscosso una grande partecipazione e successo di critica e presenze, con la compagnia Allegra Ribalta di Morano Calabro che ha portato in scena la commedia “Tonino Cardamone, giovane in pensione” di Casimiro Gatto.