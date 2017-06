La Comunita\' del Carmine in pellegrinaggio da Natuzza Evolo (Foto)

LAMEZIA TERME 01 GIUGNO - Centinaia di pellegrini, accompagnati in pullman dai parroci della parrocchia della Beata Vergine del Carmine di Lamezia Terme don Pino Latelli e don Gigi Iuliano e da Pina Molinaro, responsabile del Gruppo Cenacolo di preghiera, partiranno per Paravati da Natuzza Evolo nel primo pomeriggio di martedì 30 maggio.

Al loro arrrivo i fedeli lametini saranno accolti dal parroco emerito del piccolo centro don Pasquale Barone, presidente della Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime che con la mistica non solo aveva un rapporto molto stretto di stima e di amicizia, ma anche la guidava spiritualmente e le è stato accanto nei momenti in cui Natuzza soffriva a causa di varie patologie.I partecipanti assisteranno prima alla proiezione di un filmato sulla vita di Natuzza e sulle attività della Fondazione, che quest’anno festeggia il trentesimo anniversario della sua nascita e, dopo una appropriata meditazione e la recita del santo rosario, parteciperanno alla celebrazione della Santa Messa. I pellegrini pregheranno anche sulla tomba che custodisce i resti mortali di Natuzza Evolo.«Natuzza – afferma don Gigi Iuliano - ha avuto per tutti una parola di conforto, di luce e di speranza; quella speranza che le proveniva da una fede vera e profonda, scaturita in lei dall’incontro con Cristo nella preghiera e dalla sofferenza».«Anche a noi sacerdoti – aggiunge don Pino Latelli – chiedeva di essere vicini alla gente offrendo loro una parola di conforto e di speranza». Come è noto, dopo l’apertura di un’inchiesta diocesana, è statapresentata la pratica alla Congregazione delle Cause dei Santi per le fasi successive dell’iter di beatificazione.

Foto: Chiesa Beata Vergine del Carmine

Lina Latelli Nucifero

