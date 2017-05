La costa etrusca vince ad Hollywood con il suo cantore Andrea Camerini

Piombino, 2 maggio 2017 - La notizia l’ha data lo stesso Camerini dagli Stati Uniti sulla propria pagina facebook, poche ore fa. Non senza ironia, il poliedrico regista piombinese ha sottolineato la stravaganza di aver vinto un premio per la categoria “suoni” con un film… muto. E che premio, visto che si tratta di un riconoscimento che viene da Hollywood. Il suo onirico cortometraggio “Blu” ha infatti partecipato in questi giorni al LAWEBFEST tenutosi a Losa Angeles per la precisione dal 28 al 30 aprile.

Si tratta di una manifestazione di respiro ultrainternazionale, che ha premiato le creazioni cinematografiche del web più belle del mondo. Blu concorreva nella sezione 'Comedy' con 4 nominations: 3 erano proprio per Andrea Camerini (effetti speciali, suoni, cinematografia).I cortometraggi di Andrea sono stati già in passato premiati anche Oltreoceano, mentre le sue vignette sul "Vernacoliere" sono da un ventennio un vero "cult" della satira. Anche il programma di Mediaset "Striscia la Notizia" si è volentieri avvalso della sua inventiva.

In "Blu, Camerini ha messo da parte la propria vena satirica e si è cimentato in una descrizione dalle tinte tenui ma non meno incisive della sua terra, vale a dire Livorno e la Val di Cornia. La tecnica utilizzata in “Blu” è stata quella dei cartoni animati tradizionali, del tutto disegnati a mano: si tratta infatti di ben 40mila disegni. Alla fine è venuto fuori un cortometraggio che racconta il viaggio fantastico di un ragazzo e del suo cane attraverso la costa della Toscana.

Tra le guest star del cortometraggio, troviamo dei rappresentanti di tutto rispetto della storia e dell’immaginario livornese: Modigliani, Mascagni e Napoleone, ad esempio. Ma, soprattutto, gli antichi abitanti dell'etrusca Populonia, dei quali Camerini è in un certo senso il beffardo discendente considerando che la sua creatività si è sviluppata proprio tra le bellezze del golfo di Baratti. Luoghi dei quali Andrea continua ad essere innamorato, ritornandovi appassionatamente quando gli impegni professionali glielo consentono.

