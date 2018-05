La demagogia, regina dell\'invidia e della gelosia

L’innesto sociale tra invidia e gelosia non risparmia alcun ambiente. Fiorisce in ambito politico, finanziario, religioso, nei luoghi di lavoro, tra gli amici, in famiglia, ecc. Solo una fede matura e un sano equilibrio interiore sono in grado di porre un argine sicuro, permettendo a chiunque di non essere vittima di un abbraccio esteriormente propiziante e accattivante. Dirompente in proposito la nota teologica che segue: “Per chi dovesse abitare nella casa dell’invidia e della gelosia per molti anni è un inferno sulla terra. Non c’è pace. Non c’è serenità. Non c’è gioia. Non c’è vita. Neanche si può compiere bene il proprio lavoro. Tutto viene interpretato, trasformato, letto, compreso a partire da questo male potente che rosicchia il cuore, dilania la mente, fa esplodere l’anima, annienta lo spirito”.

Papa Francesco non poteva non avere in proposito accenti molto chiari ed eloquenti: “La gelosia è “una malattia” che torna e porta all’invidia. Cosa brutta è l’invidia! E’ un atteggiamento, è un peccato brutto. E nel cuore la gelosia o l’invidia crescono come cattiva erba: cresce, ma non lascia crescere buon’erba. Tutto quello che gli sembra di fargli ombra, gli fa male. Non è in pace! E’ un cuore tormentato, è un cuore brutto! Ma anche il cuore invidioso porta ad uccidere, alla morte. E la Scrittura lo dice chiaramente: per l’invidia del diavolo è entrata la morte nel mondo”. Parole forti quelle del teologo calabrese e del Santo Padre che ci fanno comprendere come questi due aspetti interiori dell’animo umano possano danneggiare la società odierna. Non avere una cosa oggi spesso non induce l’interessato a cercarsela, ma a desiderare di farla perdere a chi la possiede.

È questa l’anticamera della demagogia che imperversa nelle nostre tv o sui social. Viene facile alla politica parolaia, ad esempio, proiettata al consenso populista, proporre una eguaglianza al ribasso. Si toglie a chi possiede, al di là dei diritti maturati e delle condizioni personali raggiunte, non per dare a chi non ha, ma per illudere i più deboli senza dar loro prospettive concrete. Alimentare l’invidia sociale, in assenza di buoni traguardi per il benessere comune, non è altro oggi che il tentativo di far esplodere una bomba ad orologeria che può investire ogni cosa, compresi i suoi ispiratori. La demagogia, come insegna Nerone, è da sempre la falsa regina della insofferenza generale che trova nutrimento nella rabbia collettiva e nell’insoddisfazione personale. Gesù stesso viene consegnato a Pilato per invidia. Il prefetto di Roma lo capisce, ma la sua pusillanimità gli impedisce di rifiutare la richiesta dei farisei.

Mai consegnare alle chiacchiere da “Bar” o all’invidia sociale, aizzata dai “farisei” di turno, un qualcuno ritenuto più fortunato di noi o una qualunque questione che tenda a cancellare vecchi orizzonti, piuttosto che a ridisegnare nuovi e giusti! Sulla disgrazia altrui non è mai sorta la felicità di alcuno. Finito l’effetto inebriante di una qualsiasi invadente azione pubblica o privata, non mancheranno le “rivalse” che il contrappeso naturale muove nel segno di una ontologia che tutto precede. Invidia e gelosia restano le scorciatoie collaudate che riempiono la “pancia” nell’immediato di chi le sostiene, ma che posticipano il vero progresso e quell’equità sociale di cui ognuno si fa paladino per catturare la benevolenza popolare. Un vero disastro che impedisce la redenzione dell’uomo o quantomeno la ritarda, impoverendo la storia, sebbene le sue meritorie scoperte materiali.

Egidio Chiarella

