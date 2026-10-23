La "democrazia violata", Montecitorio fa tappa in Maremma con l'on. Alfonso Colucci e Giuristi Democratici

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Tanta curiosità e proposte per migliorare la qualità della vita dei comuni maremmani stanno caratterizzando gli appuntamenti in piazza realizzati durante l'intero mese di ottobre nel capoluogo. Nel via vai presso il centrale punto informativo pentastellato, collocato tra il municipio, la cattedrale ed il monumento a "Canapone", arriva in prima battuta, trasversale per età e orientamento politico, il secco no alla corsa al riarmo che sta facendo piombare il paese in una sconsiderata economia di guerra che sottrae risorse alle vere emergenze che riguardano da vicino le centinaia di migliaia di abitanti della provincia di Grosseto che chiedono invece di ritornare ad investire nella sanità, nel lavoro, nei salari e nella protezione sociale per contrastare un presente fatto di tasse, crescente povertà e diseguaglianze.

Nel metodo scelto anche in Maremma dal Movimento 5 Stelle, seconda forza politica dell'area progressista, rimane centrale la volontà di costruire il programma amministrativo di Grosseto, Castiglione della Pescaia, Orbetello, Scansano, Manciano, Capalbio, Roccalbegna, Campagnatico e Pitigliano insieme agli abitanti delle comunità, che hanno il diritto di ritornare protagonisti della vita politica non solo il giorno delle elezioni.

Ed ecco dunque la possibilità di concretizzare la campagna di ascolto sia on line, attraverso il modulo "La Tua Voce Conta" raggiungibile all'indirizzo "www.maremma5stelle.it", sia attraverso l'urna presente durante ogni appuntamento in piazza in cui è possibile depositare le proprie segnalazioni che riguardano problemi e proposte per migliorare la qualità della vita di tutti.

Per il Movimento 5 Stelle il programma in vista delle elezioni amministrative in programma nella primavera del 2027 è quello messo nero su bianco attraverso l'ascolto a viso aperto dei cittadini: «Sin dalla sua nascita – ricorda Daniela Castiglione, coordinatrice provinciale M5S – il MoVimento si è adoperato per scardinare le abituali logiche delle segreterie politiche per risolvere i problemi segnalati dai cittadini. Siamo convinti che ripartire dalle priorità segnalate dai tanti cittadini che si avvicinano ai nostri gazebo sia prioritario per arrivare a compiere le scelte giuste per governare al meglio il territorio, ed è la via che anche a livello nazionale abbiamo scelto di seguire».

E, proprio a proposito di nazionale, nella centralissima piazze duomo di Grosseto arriva il primo dei tanti appuntamenti pubblici mensili insieme a portatori di interesse ed esperti di rilievo nazionale per dialogare e confrontarsi senza filtri con la cittadinanza. Il primo evento, in programma venerdì 23 ottobre a partire dalle ore 16, vedrà i protagonisti di Montecitorio confrontarsi in un dibattito aperto sul "metodo Meloni", che da oltre quattro anni appare sempre più concentrato nella volontà di privare il Parlamento del potere legislativo, con Daniela Castiglione che si occuperà di coordinare gli interventi e le domande della cittadinanza che saranno rivolte ad Alfonso Colucci, componente della Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati ed ai portavoce dell'associazione Giuristi Democratici, Luciano G. Calì e Massimo De Felice, che a livello nazionale attraverso la "Rete per un voto libero e uguale" si sta occupando di preparare e depositare congiuntamente nella giornata di lunedì 26 ottobre i ricorsi presso le Corti di Appello contro la legge elettorale imposta a suon di voti di fiducia dal Governo Meloni.

«Siamo sconcertati per la pervicace arroganza dimostrata dalla maggioranza attraverso il continuo ricorso alla decretazione d'urgenza, ormai oltre ogni primato, ed al costante attacco al bilanciamento dei poteri tutelato dalla Costituzione. Fallita la strada dei referendum con le sonore bocciature del popolo e della Corte Costituzionale, questa volta vogliono provarci tramite legge ordinaria, con una nuova "legge truffa" che assegna un abnorme premio di maggioranza nonostante la crescente astensione, decidendo nelle segreterie chi sarà "eletto", senza alcuna garanzia di genere per i capilista bloccati e ostacolando a dismisura la partecipazione al voto delle forze politiche che non siano già presenti in Parlamento. Anche su questo ci confronteremo in piazza – conclude Daniela Castiglione – per analizzare e discutere i profili di incostituzionalità, vero elemento caratterizzante di questa destra al governo».

In occasione di questo primissimo evento di quella che il costituzionalista Roberto Zaccaria ha battezzato come "Grande Alleanza per la Costituzione" impegnata per consentire al popolo italiano di non dover "andare a votare con una legge truccata", si consiglia alle cittadine ed ai cittadini con difficoltà motorie di portare con sé sgabelli o seggioline da utilizzare in caso di necessità.

Per dettagli, informazioni e contatti sono disponibili gli indirizzi email ufficiali "c[email protected]" e "[email protected]" e le pagine social ufficiali "www.facebook.com/Movimento5StelleGrosseto" e "www.instagram.com/Movimento5Stelle.Grosseto".

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