La Esse Emme Musica curerà il management della tribute band Vasco Rock Show. Presto la data “zero” del live tour 2017

CATANZARO 22 APRILE - La Esse Emme Musica di Maurizio Senese si occuperà del management della Vasco Rock Show, la tribute band catanzarese dedicata a Vasco Rossi. A renderlo noto sono i sei musicisti insieme allo stesso promoter che così spiega le motivazioni alla base della collaborazione: «Abbiamo sempre avuto tra i nostri obiettivi quello di contribuire alla promozione di professionisti della musica calabresi, e dimostrare la volontà di supportare i talenti che ci sono nella nostra terra – ha avuto modo di affermare Senese -. Il nostro compito con Vasco Rock Show sarà di perfezionare ciò che questi artisti hanno già saputo dimostrare nei loro sette anni di attività e nei numerosi concerti in tutta Italia, con una serie di date che presto saranno ufficializzate. L’auspicio è di riuscire a portarli su palchi sempre più importanti».

La band infatti ha già al suo attivo centinaia di live realizzati tra Calabria, Sicilia, Puglia e centro Italia. La band, grazie alla passione e alle capacità artistiche e musicali dei suoi componenti, riesce a rendere ogni suo spettacolo un successo, riproponendo i brani più “energici” del Blasco, nonché le romantiche e intramontabili “ballads”. Non a caso, infatti, vanta continue collaborazioni e numerosi concerti realizzati con i musicisti storici e attuali di Vasco Rossi, come il pianista Alberto Rocchetti, il bassista Claudio “Gallo” Golinelli, la corista Clara Moroni, e poi ancora il sassofonista Andrea Innesto, il chitarrista Maurizio Solieri e il batterista Daniele Tedeschi (che pure hanno collaborato con la Steve Rogers band), Andrea Braido (chitarrista anche di Ramazzotti, Zucchero e Celentano) e Ricky Portera (chitarrista dalle numerose collaborazioni, tra cui Dalla, Stadio, Ron, Bertè, Finardi, Turci, Nek, Tatangelo).



La line up della band è formata da sei musicisti con un curriculum di tutto rispetto: Massimiliano Iannino (voce), Gianluca Rossiello (pianoforte, tastiere, programmazione, cori); Christian Muccari (chitarre, cori); Raffaele Posca (batteria); Andrea Guastella (basso, cori); Alessandro Bevilacqua (chitarre).

Presto sarà resa nota la data “zero” di presentazione del progetto, che farà da apertura al live tour 2017 (tutte le info su www.essemmemusica.it e su www.vascorockshow.it).



SUMMER ARENA 2017

Soverato



NomadIncontro

17/06

Il Volo

14/07

Nek

25/07

Marracash e Gué Pequeno

27/07

LYD-EDM Festival

11/08

12/08

Benji & Fede

16/08

Mannarino

19/08

Francesco Renga

21/08

Fiorella Mannoia

24/08

Mario Biondi

27/08

